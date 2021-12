”Nimi oli sellainen, että se hevonen piti saada”

All In Pellini on 3-vuotias ruuna, sen isä on El Mago Pellini ja emä Prada Pellini, jonka ensimmäinen jälkeläinen on yli 500 000 kruunua juossut ja Suomessa viime ajat kilpaillut Youngblood Pellini. All In Pellini on juossut Maria Törnqvistin valmennuksesta neljä kertaa totosijoin 0-0-1. Sen ennätys on 17,1 ja voittosumma 23 500 kruunua.

Traveran huutokauppatuloksissa All In Pellinin ostajaksi on merkitty Lauri Uustalu. ”En saanut luotua niitä nettitilejä, ja Laurin tunnusten kautta kauppa tehtiin”, Pellinen kertoi.

”All In Pellini ostettiin ihan täysin nimen perusteella. Siihen nimeen oli pakko tarttua, se on niin lähellä omaa sukunimeä. Kalliiksi hinta nousi, mutta luonto ei antanut periksi, ostaa piti. Kuulen jo Antti Pylkkäsen selostuksen, kun velipoika ajaa sillä ensi kesän Tornion raveissa. All In Pellini ja Marko Pellinen karkaavat maisemiin, hehkuttaa Pylkkänen”, Mika Pellinen kertoo.

”Otimme toki hevosta selvää etukäteen. Soitimme valmentajalle ja keskustelimme. Hevonen oli sellainen, mitä halusin. Se on sopivan kokoinen, noin 160 korkea ja toimii ajettaessa täällä metsäteillä. Uskon, että se riittää aikakin Lapissa, ajetaan Kaukosen, Sodankylän ja Kemijärven raveissa. Uustalun kanssa lähdemme hakemaan hevosta. Varasimme laivapaikan tapaninpäivän iltaan”. Pellinen jatkaa

New Grove Farmin ostos oli 1-vuotias kylmäverinen Frozt W.J. (Ingbest – Alina B.F.) Sen hinta oli 20 000 kruunua.

Markus Takaluoma osti 1-vuotiaan Spring Flower -tamman. Spring Eromin tyttären hinta nousi 14 000 kruunuun.

Lenita Nyman hankki 4-vuotiaan Balashi -ruunan. The Bankin poika oli yksi huutokaupan kalleimmista, hinta oli 160 000 kruunua. Balashi on kilpaillut 12 kertaa totosijoin 4-1-1, voittosumma on 192 500 kruunua ja ennätys 12,8a.

