Nisosen talliin kaksi voittoa – ”Toukokuussa takaisin Suomeen”

West Breedingin Kobe Web oli iltapäivän ensimmäinen voittaja. Rikard N Skoglund kierrätti 4-vuotiaan ruunan takarivin uloimmalta lähtöradalta johtohevosen rinnalle. Kobe Web paineli varmasti ykköseksi ja tienasi 40 000 kruunua ajalla 16,2/2140m.

”Jo ennakkoon oli hyvät odotukset, vaikka lähtörata oli huono. Kobe Web on vahvantuntuinen ja ajoin sillä eteenpäin. Voitto tuli niukasti, mutta varmasti. Uskon, että voimia jäi vielä varastoon”, Skoglund sanoi.

Nisosen Midleton oli seuraava suomalaisvoittaja. Melkon Macy piti sisäradalta johtopaikan. Forss karautti takarivistä lähteneen Midletonin sen rinnalle. Midleton hankki otteen jo hyvissä ajoin ja paineli ykköseksi ajalla 15,4a/2140m. Stall The Swedes on voittajan omistaja. Macy piti kakkoseksi.

”Lähtöpaikka ei ollut hyvä, mutta Midleton on näyttänyt kuntonsa. Ajoin eteenpäin, kun vauhti kärjessä hiljeni. 300 jäljellä tiesin, että ainakin keulahevonen voitetaan”, Forss kertoi.

”Tämä on tosi suuri juttu, kun oma kasvatti voittaa Solvallassa. Valmennusolosuhteista Suomessa riippuu, milloin palaamme sinne. Toukokuun puoliväliä on mietitty, mutta saattaa olla, että olemme täällä Elitloppetiin saakka”, Nisonen sanoi.

Einari Vidgren Oy:n Radetzky on varsinainen Solvallan lounasravien voittohai. Nisosen valmennettava voitti viikko sitten ja jatkoi hurjalla esityksellä. Forss käänsi Scarlet Knightin pojan kiriin neljännestä parista ulkoa. Radetzky paineli takasuoran matkalla ulkoratoja hurjasti ja meni keulaan jo loppukaarteessa. Radetzky voitti ylivoimaisesti ajalla 14,0a/2140m. Jonna Irrin Best In Show As kiri kakkoseksi ja Melkon Samurai Comery kolmanneksi.

”Tämä oli varmaan Radetzkyn elämän kovin juoksu. Se meni takasuoralla tosi kovaa. Kun kunto on löytynyt, hevonen jaksaa mennä huippuvauhtia pidempään”, Forss kehui.