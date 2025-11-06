Noel Daley osti kolmannen päivän kalleimman varsan Harrisburgissa

Keskiviikko oli Harrisburgin 1-vuotiaiden huutokaupan viimeinen päivä. Myyntiluvut jatkoivat laskua, joka ei kuitenkaan ollut kovin merkittävä. Tämän vuoden huutokauppa sijoittui 10 vuoden taulukossa sijalle viisi. Varsojen keskihinnat jatkoivat laskua viidettä vuotta huippuhintaisen Harrisburgin 2021 huutokaupan jälkeen.Kolmen päivän liikevaihto oli 36 miljoonaa dollaria, kaikkien varsojen keskihinta 41 700 USD ja hinta mediaani 22 000 USD. Varsoja myytiin yhteensä 864. Niistä ravureita oli 397. Ravitammavarsojen keskihinta oli jälleen korkein 57 103 USD, orivarsoja ostettiin 42 545 dollarin keskihintaan.Kolmannen päivän kallein varsa oli 130 000 dollarin ori 713 Custom Content (Cantab Hall – Custom Model, Tagliabue). Sen sisko on miljonääritamma Custom Cantab (Mr Cantab). Noel Daley hankki keskiviikkona 2 muutakin varsaa. Kaiken kaikkiaan ostoksia kertyi 11, niiden yhteishinta kohosi 742 000 dollariin.Kanadalaisen Serge Godinin Determination oli koko huutokaupan suurin ostaja. Luc Blaisin ja Liisa Vatasen hoiviin lähti 10 varsaa yhteensä 2,38 miljoonalla dollarilla. Kalleimmat hankinnat olivat tamma 30 Swingingchandelier (Chapter Seven) 375 000 USD ja ori 79 King Of Blues (King Of The North) 350 000 USD.Martti Ala-Seppälä huusi omiin nimiinsä orin 824 Maxmoni Hanover (International Moni – M Diddy, Muscle Hill) 27 000 dollarilla. Sen sukutaulun toinen polvi on todella vaikuttavaa luettavaa: isänisä on Love You ja isänemä Moni Maker, emänisä Muscle Hill ja emänemä Maven!Myyjille kolmaskin päivä oli ostajan markkinaa. Kemppi Stablesin tamma 777 Allure Kemp (Calgary Games) myytiin 50 000 dollarilla tanskalaisvalmentaja Rene Sejthenin omistajille. Tamma 611 April Kemp (Ecurie D) jäi 4000 dollariin.Torstaina alkaa kaksipäiväinen Mixed Sale, jota värittää kolmen huipputallin loppuunmyynnit. Jules Siegel, 98, luopuu menestyksekkäästä kasvatus- ja kilpatalli Fashion Farmsista ja suuromistajapari Marvin Katz ja Al Libfield purkaa kimppaomistuksensa, lisäksi Fair Winds Farms myy kantavat siitostammansa.Harrisburgin huutokauppasivuille tästä..She Rocks Kempin tytär oli kallein varsa Harrisburgin toisena päivänä.Marylandin sisko oli Harrisburgin avauspäivän kallein, viisi ravivarsaa myytiin alle 10 000 dollarilla