Nora Viljanen voitti arvostetun STL-hoitajaliigan Ruotsissa

Upstate Face oli Nora Viljasen hevosista voitokkain. Se juoksi neljä ykköstä V75-lähdöissä. ”Mikä oli mukavin tapahtuma viime vuonna, sitä on vaikea sanoa. Ehkä se, kun molemmat passini Racing Ribb ja Upstate Face voittivat V75-lähdön Mantorpissa. Myös Upstate Facen kova juoksu Bodenissa on jäänyt mieleen”, Viljanen kertoo.

Upstate Face on näyttänyt luokkansa. Se keräsi viime vuonna 1,5 miljoonan kruunun voittosumman ja nousi kultadivisioonaan. Tällä kaudella Joke Facen poikaan ladataan kovat odotukset niin hoitajan kuin Adrian Kolgjinin taholta.

”Jos kaikki sujuu, kuten olemme unelmoineet, niin Elitloppet on se, johon tähdätään. Viime vuonna Upstate Face oli jo mukana kahdessa huippukisassa, Ruotsin mestaruudessa ja Hugo Åbergs Memorialissa ja oli kolmas molemmissa.”

”Muista passihevosista Karin Walter-Mommertin Aberdeen Face (i. Mister J.P.) on sellainen, jossa voi olla ainesta ihan derbyhevoseksi asti. 5-vuotiaaksi tulleella Hannibal Facella (i. Bold Eagle) on järkyttävä kapasiteetti. Jos sen pää vain pysyy mukana, niin se riittää pitkälle varsinkin pitkän matkan kisoissa. Minulla on myös kaksi vuodenvaihteessa 3-vuotiaaksi tullutta. Jollywood on Bold Eaglesta ja Princess Facesta, joka voitti paljon ikäluokkalähtöjä ja juoksi 4,6 miljoonan voittosumman. Se on isänsä pojaksi tosi rauhallinen, ja siitä on isot odotukset. Sitten on toinen 3-vuotiaaksi kääntynyt Expelled-nimeltään. Se on Walnerista, jos vain psyyke säilyy, niin sillä pääsee laskemaan 1600 metrin matkoilla tosi kovaa, on sen tuntuinen. Se on varmasti yksi nopeimmista 3-vuotiaista, mitä meillä on tällä hetkellä.”

”Minulla on 7 - 8 passihevosta, ja mielenkiintoinen vuosi on tulossa. Kolgjinilla olen nyt työskennellyt puolitoista vuotta. Olen viihtynyt täällä tosi hyvin. Kolgjinit ovat tosireilua porukkaa, eivät lähellekään sellaisia kuumakalleja, millaisen kuvat ihmiset saavat lehtijutuista ja haastatteluista.”

Nora Viljanen on kokenut ja maailmaa nähnyt hevosenhoitaja. Kotoa saadut opit ovat olleet hyvä perusta, kun maailmalle on lähdetty.

”Äitini Minna Rosimo oli treenarina Suomessa, ja omia hevosia oli kotona. Ride Out Well oli varmaan se, joka muistetaan parhaiten. Olin Halsualla töissä Salmelan Timolla ja Pekalla. Heillä oli Nurmoksen Timon varsoja valmennuksessa myös silloin. Risto Airaksisen tallilla pyörin nuorempana.”

”Lähdin Nurmokselle töihin 16-vuotiaana, vuosi oli varmaan 2011. Se oli myös ensimmäinen työreissu ulkomaille. 17-vuotiaana olin sitten kesän Jenkeissä, siellä oli passina Nuncio. 2016 lähdin Australiaan, ja olin siellä Clayton Tonkinin ja Emma Stewartin tallilla. Se oli opettavainen neljän vuoden reissu. Kasvoin paljon ihmisenä, kun yksin piti selvitä kaikesta. Ammatillisesti opin sen, kuinka luetaan hevosta. Australiassa panostetaan paljon hevosen valmennukseen. Siellä sain myös paljon oppia varusteita ja kengityksestä.”

STL-hoitajaliiga 2021

1 Nora Viljanen (Adrian Kolgjinin valmennustalli) 7 voittoa

2 Pernilla Sundling (Reijo Liljendahl) 6 voittoa

3 Ninni Gardelin (Daniel Redén), Jenny Gustafsson (Stefan Melander), Sofia Hansson (Björn Goop) ja AnnaMaria Öberg (Gunnar Melander) 5 voittoa