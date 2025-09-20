Norjaan ja Tjomslandille kaksoisvoitto, ME-ravuri voitti Unionskampenin

Unionskampen käynnistyi Öystein Tjomslandin tallin hevosten vauhdikkailla kiihdytyksillä. Tom Erik Solbergin ajama Tangen Bork meni ensin keulaan, sitten Brenne Borken siirtyi kärkeen. Tjomsland ajoi avauspuolikkaan 19,5 ja kierroksen 21,4.ME-ravuri Brenne Borken paineli varmasti 300 000 kruunun voittoon ajalla 20,6a/2140. Tangen Bork seurasi varmasti kakkoseksi. Månlykke A.M. sai sisäradalta kiritilaa ja spurttasi kolmanneksi, se oli paras ruotsalainen. Tjomslandin kolmas hevonen Grislefaksen G.L. oli neljäs. Ruunaruhtinas Stumne Fyr juoksi takana ja jäi seitsemänneksi.”Brenne Borken oli vähän turhan latautunut, kun mentiin ensimmäiseen kaarteeseen. Ei ollut tarkoitus ajaa niin kovaa alussa. Onneksi juoksu ratkesi niin, että pääsin keulaan, ja Brenne Borken rauhoittui menemään. Voitto tuli varmasti, ja voimia jäi. Hevosella on vasta 25 kilpailua takana, ja se kilpailee jo avoimella tasolla, kehitys on ollut fantastista. Tulevaisuus on vielä edessä. Tänään lähtö oli hienotasoinen, vain parhaat suomalaiset kylmäveriset puuttuivat”, Tjomsland sanoi.Esittelyn vetänyt Tekno Odin juoksi vuonna 2016 Unionskampenin voittoon ME-ajalla 19,1a/2140 Öystein Tjomslandin ajamana.”Kävin tervehtimässä Tekno Odinia, ja kyllä se vielä minut muisti. Hevonen oli tosi hienossa kunnossa. Sanoin Jan-Olov Perssonille, että se näyttää ihan samanlaiselta kuin loistopäivinään”, Tjomsland jatkoi.Kultadivisioona oli Uno Sweds Minne -lähtö. Stens Rubin piti sisäradalta johtopaikan. Se ei saanut vetää rauhallista vauhtia, kun Hades de Vandel kiersi rinnalle, kierros mentiin 11,7-kyytiä.Rikard N Skoglund käänsi Benganin kiriin kolmannesta ulkoa. Daniel Redénin valmentama Django Riffin poika eteni maalisuoralla vinhasti ja ehti niukasti ohi Dundee Asin. Yllätysvoitto tuli ajalla 10,5a/2140. Redénin toinen hevonen Kentucky River kiri kolmanneksi. Hades de Vandel oli neljäs, Stens Rubin väsyi. Kentucky River on varmistanut paikkansa UET Elite Circuitin finaaliin, ja sillä tähdätään seuraavaksi Solvallan loppukilpailuun. ”Lähdössä oli repivä tempo. Koko matka mentiin kovaa. Loppusuoran ja maalinjan taistelu oli varmasti yleisön mieleen. Tiesin, että minulla oli hyvä hevonen, mutta ajattelin ennakkoon, että Johan pääsee keulaan ja voittaa siitä. Ajoin selässä niin pitkään kuin pystyin, ja jo loppukaarteessa tunsin, että meillä on hyvät mahdollisuudet. Benganin esitys oli todella hyvä”, Rikard N Skoglund sanoiJohan Untersteinerin Due Due hurjasteli johtopaikalta Klass III:ssa voittotuloksen 11,3a/1640. AMG Stablen kimppakasvatti Face The New Time (Face Time Bourbon) pinnisti Ulf Ohlssonin ajamana kolmanneksi ennätyksellä 12,1a.Nuorten ohjastajien Olle Goops Minne ajettiin ennen 75-kohteita. Tom Johanssonin ajama ja André Eklundhin valmentama Farrokh Bulsara kiri ykköseksi. Propulsionin pojan voittoaika oli 13,3a/2140. AMG Stablen kasvattama Lady Adore pinkaisi sisäratajuoksun jälkeen terävästi kakkoseksi Signe Lindbergin ohjastamana.