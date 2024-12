Monserrate kirii voittoon. Super Chapter on toinen ja Go Dog Go kolmas. Kuva: Lisa Photo

Ulkomaan ravit Monserrate yllätti ja What A Bid Hanover piti voittoon suosikkina 2-vuotiaiden viimeisissä suurkisoissa Meadowlandsissa Norjalaistamma Nelsonbriteagle teki hurjan ajan 08,2 tammojen avoimessa lähdössä.