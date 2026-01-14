Nurmokselle kaksi voittoa Solvallan keskiviikkoillassa

Magnus A Djuse otti Erik The Phantomilla alun rauhallisesti, ja valjakko jäi takapareihin 86-kuutosessa. Wilhelm Paal ajoi Apollo Prophet Calilla avauskierroksen 12,5-vauhtia. Djuse aloitti Timo Nurmoksen valmentamalla ja omistamalla Erik The Phantomilla kirin kierros ennen maalia. Loppusuoralla Menhammar Stuterin kasvattama Maharajahin 7-vuotias poika vyöryi helppoon voittoon ajalla 13,5a/2140 ja toi Nurmokselle illan toisen ykkösen. Petri Salmelalta aloittanut Alma Cotter sai tarkan juoksun sisäradalla ja oli maalissa kuudes. Salmelan Quantity Of Time nousi viidenneksi. Saara Jaakonsaari on voittajan hoitaja."En ole ajanut hetkeen Erik The Phantomilla, mutta hienossa kunnossa se on. Rata ei ole tänään nopea, mutta Erik elää voimillaan. Sillä on hieno juoksupää, se tsemppaa aina loppuun saakka", Magnus A Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Anssi Nordforsin omistama Global Evolution jatkoi voitolla Solvallaserien220-karsinnassa, joka juostiin ennen 86-kohteita. Magnus A Djuse ajoi Nurmoksen valmentaman Ready Cashin pojan johtavan rinnalta kärkeen loppukaarteessa, ja ykkönen tuli näytöstyyliin ajalla 14,7a/2140. 6-vuotias Global Evolution on kilpaillut 7 kertaa ja voittanut 5 lähtöä."Global Evolution teki hienon suorituksen. Se tuntui koko matkan ajan vahvalta ja ohjissa oli hyvä paine. Hevosella on vielä paljon tehtävää radoilla", Djuse kehui.Hanna Lähdekorvella oli kaksi hevosta Åbyn T86-kohteissa. Suomessa aiemmin kilpaillut Bold Request juoksi 86-kolmosessa. Se seurasi Hanna Lähdekorven ajamana sisäratajuoksun jälkeen viidenneksi. Gustav Johanssonin ajama Monster Wine kiri toisesta ulkoa voittoon.Lähdekorven Halina S.H. kuului suosikkeihin 86-seiskassa. Lähtöä uusittiin monta kertaa, ja kaksi hevosta poistettiin uusintojen vuoksi. Lähtö viivästyi niin paljon, että Solvallan kahdeksas 86-kohde ehdittiin ajaa ensin. Gustav Johanssonin ajama Halina S.K. laukkasi hyväksytyn yrityksen lähtökiihdytyksessä. Johan Untersteinerin ajama ja Niina Kaijanniemen hoitama Piccadilly Pellini paineli keulasta ykköseksi."Piccadilly Pellini hoiti homman hienosti, vaikka uusintoja oli tosi paljon. Huomasi, että moni hevonen stressaantui, kun lähtöä uusittiin monta kertaa", Untersteiner sanoi.Sybille Tinterin tallin hieno menestys jatkui 3-vuotislähdössä, joka juostiin Solvallassa ennen 86-kohteita. Fredrik Plassen ajoi Halinan johtopaikalle. Saksassa syntynyt International Monin tytär paineli ykköseksi ajalla 15,9/2140. Ville Karhulahden Tennessee H.C. (Django Riff) kiri kolmannesta sisältä terhakkasti kakkoseksi.Tamara Skutnabbin omistama ja valmentama At Full Speed voitti tiistaina Bergsåkerin lounasraveissa. Daniel Wäjersten ajoi 4-vuotiaan Nuncion pojan johtopaikalle. At Full Speed piti paikkansa varmasti maaliin saakka ja voitti ajalla 15,5a/2140."At Full Speed avasi hyvin ja tuntui koko matkan vahvalta. Se vastasi hyvin, kun toinen hevonen tuli rinnalle ja jaksoi hienosti maaliin saakka", Wäjersten sanoi voittajahaastattelussa.