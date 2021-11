Nurmoksen Brother Bill ja Liljendahlin Admiral As voittivat päälähdöt Solvallassa

Silverhästen-kultafinaalissa Brother Bill ravasi kolmannen peräkkäisen voiton. Milliondollarrhyme sai keulassa tehdä oman juoksunsa, mutta se oli aseeton, kun Brother Bill tuli rinnalle. Jorma Kontio käänsi hevosen kiriin 700 jäljellä. Milliondollarrhyme piti kakkoseksi.

”Tämä oli yksi parhaista juoksuista, mitä Brother Bill on tehnyt. Se kiersi ykköseksi ja oli tosi hyvä. Se on ollut hyvä aina, mutta on nyt saanut lisää lihaksia isoon kroppaansa. On hienoa päästä Silverhästen-kisan voittajalistaan”, Kontio sanoi.

Hopeafinaalissa nähtiin huikea loppusuora. Flemming Jensen ajoi Emojin johtopaikalle. Örjan Kihlström kierrätti Admiral Asin keulahevosen rinnalle. Maalisuoralla taistelu voitosta oli tuima. Emoji näytti jo menevän ykköseksi. Kun Kihlström veti korvahuput, Admiral As rynnisti niukasti ykköseksi ajalla 11,5a/2140m. Jonna Irrin Majestic Man kiri vahvasti takaa neljänneksi.

”Emoji on tosi hyvä hevonen, en yllättynyt, että se tarjosi näin kovan vastuksen. Admiral Asissa alkaa jo näkyä pitkä kausi, vaikka se voitti tänään”, Kihlström totesi.

”Admiral As oli tosi urhea tänään. En yllättynyt, kun Flemming Jensen vastasi johtopaikalla, kun hänen hevosensa on kovassa kunnossa. Admiralin kausi päättyi tähän, nyt on vuorossa tauko ja talvivalmennus. Uskomme, että se kasvaa ensi vuonna kultadivisioonaan”, Liljendahl kertoi.

Toto75-kierros alkoi Stoeliten-finaalilla. Mellby Free paineli keulasta ykköseksi Björn Goopin ajamana ajalla 11,7a/2140m. 300 000 kruunun ykkönen nosti Mellby Freen voittosumman yli 10 miljoonan kruunun.

”Tämä oli Mellby Freen viimeinen kilpailu. Se siirtyy siitokseen. Uskon, että se jättää tähtihevosia”, Goop sanoi.

Klass II:ssa kilpaili kolme suomalaisten omistamaa hevosta. La Verite oli kuudes, B.G. Frida kahdeksas ja B.Sacamano laukkasi loppukaarteessa ja hylättiin. Adrian Kolgjinin ajama Prosecco kiri ykköseksi.

Diamantstoetissa voittaja tuli 40 metrin takamatkalta. Jörgen Westholmin valmentama ja Mats E Djusen ajama Unique Juni kiersi loppukaarteen neljättä rataa ja eteni ykköseksi ajalla 12,7/2180m. Syyskuussa Unique Juni kävi voittamassa Forssassa Tammavaltikan ensimmäisen osalähdön. Didi Dam seurasi viidenneksi ja Kitzune G.G. oli kymmenes.

Pronssifinaalissa saatiin yllätysvoittaja, kun suosikki Gooner väsyi johtopaikalta. Norjalaisen Morten Almeland-Pedersenin Hands Down D.E. kiri voittajaksi. 75-päätöskohde oli Klass I -finaali. Örjan Kihlström luovi Bugatti Milesin ykköseksi.

Melkko & Sorosen Bellatrix Club ravasi kauden seitsemännen voiton tammalähdössä. Erno Gardemeisterin 4-vuotias Infinitifin tytär juoksi porukan perällä. Rikard N Skoglund käänsi Bellatrix Clubin kiriin, ja valjakko eteni maalisuoralla varmasti ykköseksi ajalla 12,8a/1640m.

Solvallassa aloitettiin jo perjantaina. Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zet kävi pokkaamassa voiton 5-6-vuotiaiden lähdössä. Örjan Kihlström ajoi keulaan päätöskierroksen alkaessa. Daniel Redénin 5-vuotias Hard Livinin poika viiletti helppoon voittoon ajalla 11,8a/1640m.

Nelivuotiaiden Solvalla Grand Prixin paras palkittiin 300 000 kruunulla. Hans-Owe Sundbergin Selected News kiri Magnus A Djusen ajamana ykköseksi ajalla 12,3a/2140m. Sister Sledge taipui johtavan rinnalta ja kärsi ensimmäisen tappion Ruotsissa.

Romme ajoi Xpress-kierroksen Solvallan parina. Katja Melkolle palannut Mr Golden Quick kiri Kajsa Frickin ajamana ykköseksi takamatkalta ajalla 14,5/2160m.

Hannu Saloniemen kasvattama Backwood’s Bolt ravasi ykkösen uransa toisessa kilpailussa. Mika Forss ohjasti Petri Salmelan valmennettavan voittoon.