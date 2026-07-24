Mellby Knekt ja Magnus A Djuse
Mellby Knekt Elitloppetissa 2025. Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Nurmoksen Mellby Knekt vastaan Danielit Bollnäsin kultadivisioonassa

Bollnäs järjestää lauantain T85-kierroksen. Kultadivisioona on nimeltään Delicious U.S:n ME-lähtö.
Julkaistu
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Timo Nurmos
Bollnäs
Mellby Knekt
Mellby Joker
Y.Not Diamant
Xanthis Harvey
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