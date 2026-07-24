Nurmoksen Mellby Knekt vastaan Danielit Bollnäsin kultadivisioonassa

Daniel Redénin Delicious U.S. ravasi ME-tuloksen 08,6a/1640 Bollnäsissä elokuussa 2015. Redénin tallista tulee lauantain kisaan kaksi hevosta, Propulsionin pojat Xanthis Harvey ja Izod Zet. Daniel Wäjersteniltä on mukana myös kaksi hevosta Mellby Joker ja Kingen Mearas. Mellby Joker kilpaili Härmässä juhannuksena ja sijoittui neljänneksi. Viime vuoden St Michelissä se oli kolmas."Mellby Joker oli oikein hyvä viimeksi Solängetissä, ja hyvä myös sitä ennen (Härmä). Se on treenannut hyvin ja on räjähtävän nopea alussa. Kingen Mearas jäi viimeksi pussiin voimia jäljellä. Se tekee yleensä hyvää seuraavaan starttiin. Luulen, etteivät muut ainakaan karkuun juokse siltä tässä, mutta Mellby Jokerilla on pieni etu meidän hevostamme", Wäjerstenin tallin kakkosmies Oskar Florhed kertoi Kanal75:lla."Xanthis Harvey on kunnossa ja teki viimeksi huippujuoksun. Se haastoi Gio Cashia maaliin asti, vaikka joutui juoksemaan johtavan ulkopuolella. Lähtöpaikka on oikein hyvä. Izod Zet tarvitsee varmaan vielä startteja ennen kuin huippukunto löytyy", Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.Mailin matkalla ajettava lähtö on hyvätasoinen. Timo Nurmoksen tallista nähdään Finlandia-Ajossa keväällä kilpaillut Mellby Knekt, joka teki voitokkaan paluun 15. heinäkuuta Eskilstunassa, Magnus A Djuse ajaa. Paul Hagoortin Y.Not Diamant viiletti Lindesbergissä ykköseksi ajalla 09,9a ja kuuluu myös suosikkeihin."Mellby Knekt oli tosi hyvä, kun se voitti viime viikon keskiviikkona. Hollantilaishevonen (Hades de Vandel), joka johti, yritti karkuun viimeisellä takasuoralla, ja vauhti oli varmaan 05-luokkaa. Mutta meidän hevosemme piti vauhtinsa koko matkan ja tuli uudelleen takaisin oikein hyvin. Mellby Knekt ei ollut startannut hetkeen aikaan, emmekä olleet ajaneet treeneissä erityisen kovaa. Uskon, että nyt lyhyt starttiväli on plussaa, saimme vielä hyvän lähtöradan. Hevonen on niin nopea, että se useimmiten ottaa keulat, mutta se on näyttänyt tulevansa myös selästä", Timo Nurmos kertoi.Petri Puron kasvattama Crowe Motion laukkasi viimeksi Solängetissä ykkösradalta. Wäjersten yrittää paluuta voittokantaan jälleen radalta yksi Hopeadivisioonassa. Nurmoksen Erik The Phantom on rinnalla, se sijoittui viimeksi kolmanneksi Harper Hanoverissa. Ville Karhulahden valmentama ja Tapani Raunion ja Juha Saarijärven kasvattama Currency Artist on myös kovassa vireessä.Laura Biskopin Cocktail Spirit sai ykkösradan Klass III:een, joka ajetaan mailin matkalla. Anssi Nordforsin omistama Global Evolution juoksee Pronssidivisioonassa.Kolmivuotislähtö ajetaan ennen T85-kohteita. LaserWell Oy:n omistama Running Well (Maharajah), Tuulilaukka Oy:n General de Bos (Readly Express) ja Timo Nurmoksen Court One (Calgary Games) ovat voittojahdissa.