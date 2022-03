Nurmoksen voitokas Champ Lane maksoi 1 400 000 kruunua ja vaihtaa valmentajaa

Timo Nurmoksen tallista menestyksekkäästi kilpaillut 6-vuotias ruuna Champ Lane herätti odotetusti ostajien innostuksen lauantaina päättyneessä nettihuutokaupassa.

Bold Eaglen pojan viimeisimmät startit ovat voitot tammikuun pronssidivisioonakarsinnasta Mantorpissa ja finaalista Solvallassa helmikuun alussa. Champ Lane on kilpaillut 19 kertaa ja voittanut niistä 11. Ansiot ovat ylittäneet miljoona kruunua.

Champ Lanen hinta ponnahti heti maanantaina 500 000 kruunuun, keskiviikkona oltiin jo 640 000 kruunussa ja perjantaina saavutettiin 900 000 kr. Lauantain tarjouskisa oli kaksinkamppailu edellisten päivien eniten tarjonneen ja uuden ostajakandidaatin välillä.

Se päättyi uuden tarjoajan Anders Carlssonin voittoon 1,4 miljoonan kruunun huudolla. Champ Lane on toiseksi kallein Traveran huutokaupassa myydyistä hevosista. Sulkysportin mukaan kallein on 1,6 miljoonaa syksyllä 2020 maksanut 2-vuotias Manual Flight (Scarlet Knight).

Tuore omistaja kertoi Traveran tiedotteessa, että Champ Lane vaihtaa valmentajaa. Uusi osoite on Magnus Jernemyrin ja Linda Sedströmin talli Örebrossa.

Suomeen ostettiin kaksi tammaa. T. Säily Harness Racing osti 80 000 kruunulla 5-vuotiaan tamma Mellby Imagen (Going Kronos) 14,7a 169 000 kr. Garde Hästar hankki 28 000 kruunulla siniverisen 6-vuotiaan Uva Facen (Joke Face) kantavana Brillantissimestä. Uva Face on Ranskassa, ja sille on varattu astutus Hohneckillä (Royal Dream).

Linkki Traveran huutokauppatuloksiin.