Nurmonen aloitti voitolla, Ilos Sansibar vakuuttava

Ilos Oy:n kasvattama ja omistama Ilos Sansibar starttasi poisjääntien jälkeen voltin kakkosradalta takamatkalta. Nurmonen seurasi matkalla kärkiparia ja käänsi kiriin loppukaarteessa. Ilos Sansibar oli omaa luokkaansa ja paineli 40 000 kruunun voittoon ajalla 16,8/2160m.

”Ilos Sansibar on hyvä hevonen, mutta ei ole vielä valmis. Sillä on pitkät liikkeet, ja se saa varmaan nopeutta, kun ikää tulee lisää. Tulimme viikonloppuna 16 hevosen kanssa Eskilstunaan, ja ainakin aluksi on tarkoitus olla neljä kuukautta”, Jenni Tuokko kertoi ATG:n haastattelussa.

Nurmosen toinen hevonen Fantom Factor haki uran avausvoittoa toisessa duo-lähdössä. Pauli Savolaisen kasvattama ruuna pinkaisi johtopaikalle. Nurmonen luopui vetotöistä, kun Precious Thing tuli rinnalle. Juha Koskelan Wagger Zacker eteni ärhäkkäästi Torbjörn Janssonin ajamana keulahevosen rinnalle. Ulla Knuutin kasvattama Wagger Zacker oli lopussa vahvin ja pinnisti ykköseksi ajalla 17,0a/2140m. Fantom Factor ei saanut kiritilaa ja seurasi hyvin kolmanneksi. Pertti Kilpeläinen on vuokrannut Fantom Factorin kilpailuoikeuden.

”Wagger Zackerin voitto tuntuu tosi hyvältä kahden kolmossijan jälkeen. Meillä on 7 hevosta ja poni samassa Berga Gårdin tallissa, johon Iikka ja Jenni tulivat. Päätyöni on kengittää hevosia. Jörgen S Eriksson ja Reijo Liljendahl ovat muun muassa asiakkaitani”, Koskela kertoi.