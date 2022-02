Nurmonen Rommessa, Melkko & Soronen Örebrossa

Nurmonen piti En Candy Tillillä sisäradalta helposti johtopaikan. Tiimi Pia ja Juhu Mäkilän kasvattama ja omistama Credit Winnerin ja Candy Tillyn tytär irtosi lopussa helposti muista ja viiletti ylivoimaiseen voittoon ajalla 15,2a/2140m.

Nurmosen tallista kilpaili yhteensä neljä hevosta. Mika Forss ajoi He Is Iniä, joka kiri hyvin kakkoseksi. Nurmonen itse ohjasti Flexible Journeyllä, joka oli sisäratajuoksun jälkeen neljäs. Peak C.R. Seven näytti myös osaamistaan ja eteni Nurmosen ajamana laukan jälkeen neljänneksi.

Örebron ilta alkoi suomalaisvoitolla. Katja Melkon ja Janne Sorosen kasvattama ja omistama 3-vuotias Rosa Majalis aloitti uransa näyttävällä esityksellä. Se oli johtopaikalta Jorma Kontion ajamana ylivoimainen ajalla 20,1/2140m. Tamman isä on R.C. Royalty ja emä Quemadas.

”Rosa Majalis teki tosi hienon debyytin. Hevonen saa tulevissa starteissa näyttää, kuinka hyvä se on”, Mats Havulehto kertoi.

Örebron 64-kierros alkoi avoimella ryhmällä. Rikard N Skoglund piti sisäradalta johtopaikan Melkko & Sorosen Mr Golden Quickillä. Jorma Kontio halusi Ragazzo Da Sopralla myös keulaan, avauspuolikas mentiin 07,9. Andreas Lövdalin ajama Zenit Brick kiri maalisuoralla ykköseksi. Mr Golden Quick kesti urheasti kakkoseksi ennen myös hyvin jaksanutta Ragazzo Da Sopraa.

Melkko & Sorosen väkivahva Vice Versa Diamant oli paras vitoskohteena ajetussa 2609 metrin ryhmässä. Kontio käänsi saksalaisruunan kirikaistalle aivan porukan perältä. Vice Versa Diamant jyräsi väsymättä ykköseksi ajalla 15,4a.

”Alussa ei löytynyt mitään paikkaa parijonosta, ja jouduimme pakittamaan kahdeksanneksi toisen radan jonoon. 2600 metriä sopii hevosella hyvin. Tänään se oli tosi hyvä. Mutta se parantaa vielä kesällä, kun pystytään ajamaan ilman kenkiä”, Kontio totesi.