Oak Grove Trotting Derby: Endurance kakkonen ja Setyoursightshigh väsyi hirmu avauksen jälkeen

Endurance (Captain Corey) tuli ohitetuksi juuri ennen maalia orien ja ruunien Derbyssä. Tammojen Oaksissa Noel Daleyn Carve (Captain Corey) ja Naked And Famous (Six Pack) laukkasivat, eikä Setyoursightshigh (In Range) jaksanut kierrosta pidempään 05,6-avauksen jälkeen.Marcus Melanderin karsintavoittaja Spencer Hanover (Chapter Seven) sai Jason Bartlettilta selkäreissun ja kiitti siitä kirimällä puoli mittaa ohi kovassa 05,6-avauksessa toista rataa kiertäneestä ja loppukaarteesta keulaan päässeestä Endurancesta, jota ajoi Andy McCarthy. Molemmat saivat ajan 09,4."Spencerissä on paljon hevosta kesän koitoksiin. Olen oikein tyytyväinen sen esitykseen, ajo meni kuin elokuvissa. Päätähtäin on tietysti Hambo elokuun alussa", Melander kertoi.Kolmas oli Matthew Burkholderin valmentama Requiem (Muscle Hill) ohjissaan Ronnie Wrenn jr. Sen tulos oli 09,6. Spencer Hanover maksoi 450 000 USD Lexingtonissa 2024. Sen omistavat amerikkalaiset Jeff Snyder ja Arthur Pronti. Christopher Beaverin valmentama Endurance on Steve Stewartin ja MAS Breedingin kasvatti.Snyderin hyvän päivän täydensi 10-vuotiaan Aetos Kronoksen (Bold Eagle) kakkonen Meadowlandsin Arthur J Cutler Memorialissa ajalla 08,5. Melanderille tuli Cutlerista kaksoisvoitto, kun 7-vuotias Periculum (Muscle Hill) porhalsi reilut kaksi mittaa ohi maalisuoran alussa keulaan päässeestä Aetos Kronoksesta. Sen aika 08,2 on ravureiden vuoden kärkitulos koko maailmassa.Oak Grove Trotting Oaks sisälsi dramatiikkaa koko lähdön pituudelta. Setyoursightshighin epäonnen lisäksi suosikeista Custom (Walner) laukkasi heti lähtöön, Naked And Famous puolikkaan täyttyessä ja Kemppi Stablesin suomalaisille liisaama Carve loppukaarteessa.Voiton korjasi karsintakakkonen, Eric Patalanin valmentama Jailbird Jog (Tactical Landing), jonka Anthony MacDonald kannusti tehokkaaseen kiriin väsyneiden kilpasiskojen ohi. Eroa kakkoseen Victorianas Secretiin (Tactical Landing) tuli lähes 8 mittaa ja voittoaika oli 09,9. Jailbird Jogin starttaamaton emä Miss Don Fanucci (SJ's Caviar) on Don Fanucci Zetin (Hard Livin) sisko peitsaritammasta Kissed By The West (Western Terror).Carter Pinsken tallin Aperfect Annie (Googoo Gaagaa) aiheutti jymy-yllätyksen 4-vuotiaiden tammojen Kentucky Sire Stakesin finaalissa. Marvin Luna kiritti sen kaulanmitalla ohi kokomatkan johtaneesta Yo Tilliestä (Tactical Landing). Molemmat saivat ajan 09,9.