Odd Herakles oli Klosterskogenin kuningas

Tom Erik Solberg kaasutti Odd Heraklesin keulaan heti lähtökiihdytyksessä. Avauspuolikas mentiin kovaa 18,5-kyytiä. Odd Herakles hallitsi juoksua mielin määrin. Se paineli helposti ykköseksi ajalla 22,2a/2100m. Tulos on kova 800 metrin radalla. Öystein Tjomsland ajoi Grisle Odin G.L:n johtohevosen rinnalle. Se kiritti hyvin ja oli kakkonen maalissa.

”Odd Herakles voitti tänään voimia jäljellä. Se tulee koko ajan paremmaksi, nyt on kolme starttia ajettu tauon jälkeen. Hevosessa on vain hienoja ominaisuuksia, ehkä juoksutekniikka on parasta. Månlykke taitaa olla tällä hetkellä ainoa, joka pystyy haastamaan meidät”, Solberg kertoi. Ykkönen oli Moe Odinin pojan 65.

Lämminveristen Klosterskogen Grand Prixissä voittaja palkittiin myös 200 000 kruunulla. Gunnar Austevoll ajoi alussa päättäväisesti, ja 12-vuotias Gigant Invalley kiisi keulaan ohi Always On Timen. Austevoll sai matkalla rauhoittaa vauhtia, kierros mentiin 15,0. Gigant Invalley hallitsi ja voitti varmasti ennen vapaata sisärataa yrittänyttä Always On Timea. Hickothepooh juoksi kengät jalassa, eikä pystynyt nousemaan kärkitaistoon. Gigant Invalley voitti myös edellisen kerran Klosterskogenin suurkisan, joka juostiin vuonna 2019.

Habibs Minnelöp ajettiin 4-5-vuotiailla. Suosikki Kräsj viiletti keulassa, ja tilanne näytti hyvältä sen osalta. Mutta loppu oli vaikeaa, ja Kräsj väsyi porukan viimeiseksi. Tom Erik Solbergin ajama Only Be Kind To Me kiri terhakimmin ja eteni ykköseksi ajalla 16,3a/2100m.