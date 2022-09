Oh Well voitti ennen Mohawk Millionia New Jersey Classic A-finaalin Meadowlandsissa syyskuun puolivälissä. Kuva: HU arkisto James Lisa

Ulkomaan ravit Oh Well! Mohawk Million meni ruotsalaismiljardööri Lennart Ågrenin 530 000 dollaria maksaneelle orille Hunterton Farmsin omistajat Steve ja Cindy Stewart ovat kaikkien kolmen voittajan taustalla.