Antti Ojanperä ravivalmentaja
Antti Ojanperä osti kaksi varsaa Deauvillen huutokaupasta.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Ojanperä osti myös toisen varsan Ranskan huutokaupasta – Petriläiselle Suomessa kilpailleen tamman varsa

Antti Ojanperä osti toisen varsan Deauvillen huutokaupasta torstaina. Ari Petriläinen hankki 1-vuotiaan perjantaina.
Julkaistu
Arqana Trot Sale
Ari Petriläinen
Antti Ojanperä

