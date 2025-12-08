"Pitkäaikainen unelmani" – ranskalaismedia Paris-Turf on huomioinut Antti Ojanperän

”Ranska on pitkäaikainen unelmani”, otsikoi tänään maanantaina 8. 12. Paris-Turf lähikuvajutun Vincennesin talvimeetingiin saapuneesta Antti Ojanperästä. Jutussa käydään läpi suomalaisen taustoja, tallinpitoa ja hevosmääriä Suomessa ja kerrotaan visioista ja unelmista ”raviurheilun temppelissä” Vincennesissä.

Paris-Turf huomioi, että kyseessä on Suomen ykkösvalmentaja, jonka tallin hevoset ovat voittaneet kuluvalla kaudella 125 kertaa.

Ojanperä myöntää, että menestyminen Vincennesissä on paitsi hänen pitkäaikainen unelmansa, myös suomalaisen ravi-ihmisen unelma ylipäätään.

Ojanperä on voittanut Vincennesissä aiemminkin, vuonna 2018 Josveis voitti lähdön kylmäverisille järjestetyssä Sang-Froid -kilpailussa.

”Nyt meillä on muutama tasoltaan Vincennesiin riittävä lämminverinen hevonen, niin päätettiin tulla Ranskaan. Toivottavasti voidaan toistaa sama lämminverilähdöissä”, viittä hevosta, Main Stagea, Combat Fighteriä, Dozen of Oystersiä, Goodwin Zetiä ja Kenzo Benois’ta, Groisbois’ssa pitävä Ojanperä haaveilee ja jatkaa uskovansa, että näin talven aikana käykin.