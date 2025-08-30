Oneajetplane Meadowlands
Suomalaisnelikon Sjöblom-Forsström-Saloniemi-Järvinen Oneajetplane kurkottaa voittoon.Kuva: Lisa Photo
Ulkomaat

Onajetplane piti voittoon New Jersey Classic –karsinnassa Meadowlandsissa

Tammoissa Yo Tillie jatkoi voitokkaasti, Miss Belmar oli neljäs.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Meadowlands
Oneajetplane
Elista Hanover
Yo Tilly

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi