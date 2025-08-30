Onajetplane piti voittoon New Jersey Classic –karsinnassa Meadowlandsissa

Perjantai-iltana juostiin kolmannet New Jersey Classic –sarjan karsinnat 12 500 dollarin ykkösillä. Viikon päästä ajetaan muhkeapalkintoiset finaalit, joissa voittajat saavat 125 000 dollaria. Noel Daleyn Onajetplane voitti toisen peräkkäisen NJC-karsinnan. Tällä kertaa voittajan varmistamiseksi tarvittiin maalikameraa.Andy McCarthy pysytteli Onajetplanella (Walner) alkumatkan taustalla, kun keulapaikasta kamppailivat Åke Svanstedtin ajama Warrior (Walner), David Millerin Top Gun Hanover (Walner) ja Yannick Gingrasin Go Ahead Makemyday (Walner). Se otti johdon puolimatkassa.Suosikki Onajetplanelle oli loppukirissä tarjolla ulkoratoja, ja se punnersi sitkeästi johtohevosen ohi. Mutta uusi vaara oli tilaa saanut Warrior, jonka Svanstedt kannusti aivan rinnalle. Tuloksiin merkittiin suomalaisnelikon Sjöblom-Forsström-Saloniemi-Järvinen orille turvan mitan voitto ajalla 10,5. Ja sama Warriorille.Riina Rekilän kasvatti Go Ahead Makemyday oli kolmas ajalla 10,6. Neljäs, Amg Stablen kimppaori Go Boom (Muscle Hill) ja viides, Yannick G Kemp (Walner) saivat saman ajan 10,7.Yo Tillie (Tactical Landing) ei luovu 3-vuotiaiden tammojen hallitsijan tittelistä. Todd McCarthy ilmestyi johtaneen Walspean (Walner) rinnalle puolivälissä, josta se jatkoi eleettömästi hevosenmitan voittoon ajalla 09,6. Yo Tillie on voittanut tänä vuonna kaikki 7 starttia, ja koko uralla ykkönen oli 10. peräkkäinen.Dexter Dunn ajoi Champagne Problemsin (Tactical Landing) sisäkautta kakkoseksi ajalla 09,7. Trond Smedshammerin Walspea oli kolmas 10,0-tuloksella ja Järvisen Zei Zei Racingin Miss Belmar (Muscle Hill) neljäs ajalla 10,2.Toinen 3-vuotiaiden tammojen NJC meni yllättäjä Murialille (Walner), joka piti keulasta mitan eron Oaks-voittaja Conversanoon (Muscle Hill). Voittajan aika oli 10,6 ja kakkosen 10,7.Orien ja ruunien toisen NJC:n vei Tim Tetrickin kirittämä The Rogue Prince (Walner) puolen mitan erolla Mountcastleen (Muscle Hill). Orin omistajakimppaan kuuluu Lucas Wallinin lisäksi Karin Walter-Mommert.Kaksivuotiaiden tammojen NJC-karsinnan voittaja oli Andy McCarthyn Emmas Mystery Ccl (Muscle Hill), joka tuli puoli mittaa ohi viime viikonlopun Peaceful Way –voittajasta Sugar Packet (Six Pack). Molemmat saivat ajan 11,3.Marcus Melanderin tallin huippusukuinen 2-vuotias Apex (Walner – Mission Brief) on alkanut lunastaa suuria ennakko-odotuksia. Se otti toisen peräkkäisen ykkösen lähes kolmella mitalla ja ajalla 11,2. Jeff Snyder, SRF Stable ja Steve Stewart ovat 525 000 dollarilla Harrisburgissa myydyn orin omistajat.Girl Power -lähtö ajettiin 4-6 –vuotiaille tammoille 117 500 dollarin palkinnoin. Siinäkin nähtiin kiivas kirikamppailu, jossa 4-vuotias Elista Hanover (International Moni) otti ykkösen kaulan mitalla ennen johtanutta M-m's Dreamia (Swan For All). Molempien ajaksi tuli 09,9.Harness Racing Update kertoi, kuinka M-m's Dreamin omistaja Frank Baldachino oli harmitellut valmentaja Ron Burkelle, että Girl Power -lähtö oli kilpailukutsussa rajattu 4-5 –vuotiaille, jolloin hänen 6-vuotias tammansa ei päässyt mukaan.Burke oli kertomansa mukaan vastannut, ettei siitä hänelle kannata valittaa, vaan Jeff Guralille. Baldachino oli mennyt ulos tallista, ja soittanut pihalta Guralille. Neuvottelun tuloksena Girl Power avattiin myös 6-vuotiaille tammoille.