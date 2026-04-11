Önas Prince loistava kauden avauksessaan, ravasi Paralympiatravetin finaaliin

Epsom As sai puolustettua sisäradalta johtopaikan kultadivisioonassa, joka oli L.C.Peterson-Broddas Minne ja Paralympiatravetin ensimmäinen osalähtö. Per Nordström ajoi Önas Princen keulaan ensimmäisen takasuoran lopussa. Chocolatierin 9-vuotias poika liukui vakuuttavasti 150 000 kruunun voittoon ajalla 11,9a/2140. Luke The Spook pinkoi kakkoseksi, ja Kentucky River kiri kolmanneksi. Voittaja on velvoitettu osallistumaan Paralympiatravetin finaaliin, joka juostaan lauantaina 9. toukokuuta, päivää ennen Finlandia-Ajoa. Önas Prince voitti Paralympiatravetin 2024."Önas Prince tuntui todella hyvältä tänään. Se on vielä atleettisessa kunnossa talvivalmennuksen ja voimatreenin jälkeen. Sisältä ja toiselta radalta lähteneet avasivat kovaa, ja ajoin sitten eteenpäin myöhemmin. Valmistautuminen tähän kauteen on ollut erilainen kuin aiemmin. Emme ole ajaneet ratahiittejä. Hevosen jalat ovat nyt terveenä. Seuraavaksi varmaan tähdätään Paralympiatravetin finaaliin. Olen myös leikkinyt ajatuksella, että ajaisimme Orebro Int'l -kisan (25.4.) ja Elitloppet-viikonlopun Harper Hanoverin (30.5.), niissä juostaan kolmen kilometrin matkat" Per Nordström sanoi voittajahaastattelussa ja ATG:n lähetyksessä.Önas Prince on Paralympiataravetin viides hevonen. Viime vuoden voittaja Borups Victory saa myös paikan. Harley Gema (Ranska), Francesco Zet (Ruotsi) ja Charron (Norja) ovat saaneet kutsut.Jägersron T85-kierros alkoi kotivoitolla. Dante Kolgjini täräytti Evangelista Facen keulaan. Avauspuolikas oli 11,0-vauhtinen, mutta toisen puolikkaan Kolgjini sai ajaa hölkkää, kierros mentiin 15,0. Adrian Kolgjinin valmentama Raja Mirchin 4-vuotias tytär piti paikkansa maaliin saakka ja Tammadivisioonan voitto tuli ajalla 13,4a/1640. Madame Mearas ja Rhiannon kirittivät hyvin lopussa. "En ollut ajatella lataavani alussa, mutta mieli muuttui, kun auto kiihdytti. Tänään Evangelista Face oli tosi rauhallinen, ja olen oikein ylpeä hevosesta. Voimia oli jäljellä, ja olisin voittanut helpommin, jos olisin ajanut loppukarteen kovempaa. Kylmäverivauhtia mentiin osamatkaa", Dante Kolgjini sanoi ATG:n lähetyksessä.Ykkösluokan tammat kisasivat Diamantstoetissa. Örjan Kihlström ajoi Olly Hålerydin keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Daniel Redénin valmentama Trixtonin tytär haparoi vähän ennen maalia, mutta paineli ykköseksi ajalla 10,2a/1640. Betting Pacer jäi vetämään toisen radan jonoa. Se tarjosi hyvän vastuksen ja oli kakkonen."Loppusuora oli hankala. Olly Hålerydillä ei ollut tänään paras päivänsä, ja ravi ei luistanut kuten yleensä. Mutta tamma näytti hienon luonteensa ja kovan kapasiteettinsa ja pinnisti siitä huolimatta voittoon. Ajamaan en lopussa pystynyt lainkaan", Kihlström sanoi.Love Express W.F. ja Call Me Ottilia taistelivat voitosta täyden matkan Tammadivisioonassa. Love Express W.F. juoksi johtopaikalle. Johan Untersteinerin Call Me Ottilia kiersi rinnalle. Tino Ärlingin hoitama Call Me Keeperin tytär Call Me Ottilia punnersi ykköseksi ajalla 13,9a/2140."Call Me Ottilia ansaitsi voiton kahden hienon kakkossijan jälkeen. Onneksi saimme alkumatkalla juosta selässä. 500 metriä ennen maalia oli fiilis, että voimme voittaa", Johan Untersteiner sanoi voittajahaastattelussa.Örjan Kihlström ajoi kolme T85-voittoa. Olly Håleryd toi ensimmäisen. Christoffer Erikssonin valmentama Indy Boy oli Kihlströmin toinen voittaja. Ens Snahshotin Tanskassa syntynyt poika kiersi Pronssidivisioonan parhaaksi takarivistä. Redénin Mellby Note oli Kihlströmin kolmas voittaja. Ready Cashin 4-vuotias poika paineli keulaan toisella puolikkaalla ja voitti Klass II:n helposti.Veikko Haapakankaan valmentama Deadly Map oli vahvin ennen T85-kohteita ajetussa Vårstyern-lähdössä. Magnus A Djusen ajama Readly Expressin poika pinnisti lopussa ohi Chaplinin ja voitti ajalla 15,3/3140.Solvallassa ajettiin perjantain lounasravit. Rebecca Nisosen omistama ja hoitama ja Petri Salmelan valmentama Moonlite Sisu ravasi uransa avausvoiton 12. startissa. Örjan Kihlström käänsi Southwind Frankin 4-vuotiaan tyttären kiriin johtavan takaa. Moonlite Sisu eteni voittoon ajalla 16,4/2140.Elina ja Tuomas Pakkasen tallin hevosten hyvä vire jatkui iltapäivän päätöslähdössä. Lake's Edina kiri vahvasti kakkoseksi montélähdössä Elina Pakkasen ratsastamana. Jonathan Carren Kingsman oli suosikki, se viiletti ykköseksi.Uumajassa kisattiin lauantaina pisteravit. Jonna Irrin talliin tuli kaksi voittoa. Taneli Säde ajoi Pearl Silvion ylivoimaiseen voittoon Umåker Cupin karsinnassa. Olle Wäjersten ohjasti Pure Egon ykköseksi, Taneli Säteen ajama Casa de Papel varmisti tallin kaksoisvoiton.