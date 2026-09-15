Rikard N Skoglund raviohjastaja
Rikard N Skoglund ajoi Miss Brightonin voittoon Bergsåkerissa.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Onkel Investin 3-vuotiaan voittosarja jatkui, nyt neljä starttia ja neljä voittoa

Onkel Invest Oy:n kasvattama ja omistama Miss Brighton ravasi neljännen voiton Bergsåkerissa tiistaina ja jatkaa uraansa ilman tappioita.
Julkaistu
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