Rikard N Skoglund ajoi Miss Brightonin voittoon Bergsåkerissa. Kuva: Jarno Unkuri

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Onkel Investin 3-vuotiaan voittosarja jatkui, nyt neljä starttia ja neljä voittoa

Onkel Invest Oy:n kasvattama ja omistama Miss Brighton ravasi neljännen voiton Bergsåkerissa tiistaina ja jatkaa uraansa ilman tappioita.