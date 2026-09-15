Onkel Investin 3-vuotiaan voittosarja jatkui, nyt neljä starttia ja neljä voittoa

Valmentaja Daniel Redén ajoi Miss Brightonin kolme ensimmäistä ykköstä. Rikard N Skoglund istui kärryillä Bergsåkerin kuraisissa olosuhteissa. Calgary Gamesin ja Miss Kadabran 3-vuotias tytär hallitsi tapahtumia johtopaikalta ja voitti ajalla 14,8a/2140. Maarit Mäkelä hoitaa. Suomessa kilpaileva Yohan Hills on Miss Brightonin isoveli. Miss Brightonin neljä starttia ja neljä voittoa ovat tuoneet 180 000 kruunun voittosumman."Miss Brighton oli oikein hieno tuttavuus. Se ravasi rennosti johtopaikalla ja tuli viimeiset 600 metriä 10-vauhtia. Oaks-karsinta (Tammakriterium) on varmaan seuraava tehtävä, ja se voi olla sielläkin ihan mahdollinen menestyjä", Skoglund sanoi voittajahaastattelussa. Skoglund ajoi Onkel Investin Florenzon johtavan rinnalta kolmanneksi enintään 395 000 kruunua voittaneiden ryhmässä. ST:n mukaan Daniel Redénillä on valmennuksessa neljä Päivi Laakkonen-Mäkihongon Onkel Investin hevosta.Solängetin 2600 metrin volttilähdössä maanantaina saatiin suomalaisvoittaja. Västerbo Athos ravasi johtopaikalla, ja Reijo Himangan omistama ja Jonna Irrin valmentama Elegance Runner seurasi sitä. Kiritilat aukenivat loppusuoran puolivälissä, ja Marcus Lilius käänsi Elegance Runnerin toiselle radalle. Terävä spurtti toi voiton ajalla 17,0/2640. Antti Ala-Rantalan Maze Craze Ass kesti johtavan rinnalta neljänneksi."Saimme unelmajuoksun, ja se meni kuten olin ennakkoon ajatellut. Elegance Runner kiri tosi terävästi, voitto tuli helposti, ja huput jäivät vetämättä", Lilius sanoi voittajahaastattelussa.Tiistain lounasravit ajettiin Eskilstunassa. Timo Nurmoksen eliittitamma Jennifer Sisu oli helpossa seurassa ja ravasi uransa 10. voiton. Magnus A Djuse ajoi Propulsionin 7-vuotiaana tyttären johtopaikalle jo avauspuolikkaalla. Jennifer Sisu paineli helposti voittoon ajalla 11,3a/1640. 35 000 kruunun ykkönen nosti tamman voittosumman 4 999 500 kruunuun. Saara Jaakonsaari hoitaa."Tuntuu, että Jennifer tulee vain paremmaksi ja paremmaksi joka vuosi. Johtoon pääsimme vaivatta, ja voitto tuli todella helposti", Djuse sanoi voittajahaastattelussa.Smokewalley Oy:n omistama Ferrante Broline ravasi uransa avausvoiton 10. kilpailussa. Googoo Gaagaan 3-vuotias poika sai mainion juoksun kolmantena ja toisena toisella radalla ja kiri Magnus A Djusen ajamana ykköseksi ajalla 14,3a/2140. Mattias Djuse valmentaa."Ferrante Brolinella on ollut huono tuuria, kun voittoja ei ole tullut. Se on parempi hevonen, mitä tulosrivi näyttää, ja sillä on hyvä luokka", Djuse totesi.