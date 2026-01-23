Iroise de la Noe voitti Prix de Belgiquen vakuuttavasti. Mutta miten käy Prix d`Amériquessa?
Iroise de la Noe voitti Prix de Belgiquen vakuuttavasti. Mutta miten käy Prix d`Amériquessa?Kuva: Bruno Vandevelde/Le Trot
Kohti Prix d'Amériqueta: Onko nyt tamman tai 5-vuotiaan vuoro?

Prix d’Amériquen tammavoittajat ovat harvinaisia, samoin 5-vuotiaat. Tänä vuonna kilpailussa on mukana tammoja ja ainakin yksi 5-vuotias, jotka voivat tehdä historiaa.
Iroise de la Noe
Inmarosa
Frank Gio

