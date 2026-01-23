Kohti Prix d'Amériqueta: Onko nyt tamman tai 5-vuotiaan vuoro?

Belina Josselyn on viimeisin tammavoittaja. Se voitti 2019 Jean Michel Baziren ajamana ja jätti Looking Superbin ja Readly Expressin taakseen. Sitä ennen Jimmy Takterin valmentama jenkki Moni Maker toi voiton 1999, rattailla kukapas muu kuin Jean Michel Bazire. Tamma Dryade des Bois oli ykkönen 1998 Jos Verbeckin kuskaamana. Ina Scot ja Helen A Johansson hullaannuttivat ruotsalaiskatsomon 1995 kuten Queen L ja Stig H Johansson 1993.Iroise de la Noe, Inmarosa, Just Love You ja Harmony du Rabutin starttaavat tänä vuonna jahtaamaan 450 000 euron ykköspalkintoa.Iroise de la Noe voitti Prix de Belgiquen vakuuttavasti, Inmarosa voitti joulukuun alussa ajetun Prix du Bourbonnnaisin. Harmony du Rabutin oli samassa kisassa neljäs ja sai Amerique-paikan. Inmarosa muistetaan myös Harper Hanoverin lähdön 2025 voittajana ME-ajalla 11,5/3180..Face Time Bourbon 2020, Bold Eagle 2016 ja Offshore Dream 2007 ovat 5-vuotiaita, jotka 2000-luvulla ovat voittaneet Amériquen. Antonio Somman Bivans-talli omistaa Face Time Bourbonin. Hänen kasvattinsa, Face Time Bourbonin poika Frank Gio on 5-vuotias, joka voi nousta voittotaistoon tämän vuoden Ameriquessa. Se tykitti Prix de Belgiquessa kakkoseksi sellaisella loppukirillä, jota harvoin näkee.”Tämä on toinen kerta, kun Frank Gio on tullut maaliin kuin raketti. Tiesimme, että se pystyy hurjaan lopetukseen, kun saa olla selässä riittävän kauan. Kengitimme sen uudelleen viime viikon maanantaina, ja kaviot olivat täydelliset. Se on ollut Vincennesissä aina kahden parhaan joukossa juostuaan ilman kenkiä. Frank Gio sai Belgiquen jälkeen muutaman päivän vapaata, mutta palasi treeniin taas loppuviikolla”, valmentaja Sébastien Guarato kertoi Equidialle.Frank Gio ei ole Ameriquen ainoa 5-vuotias. Daniel Wäjersten harkitsi kauan, ajaako hän Kriterium-voittaja Bullet The Blueskyllä Ameriquen vai lauantain juostavan 5-vuotislähdön Prix Bold Eaglen. Samoin mietti Thierry Duvaldestin Lovino Bellon kohdalla. Kumpikin valmentaja päätti ajaa Prix d'Amériquessa, kun hevoset siihen voittosummien perustella pääsivät.Lovino Bello nappasi kaksi viikkoa sitten kakkossijan Prix de Croixissä, Lisa Josselyn voitti. Bullet The Bluesky oli samassa kisassa neljäs. Wäjerstenin hevonen kilpaili myös joulukuun lopulla Critérium Continentalissa, mutta siellä laukka pilasi mahdollisuudet..Prix d'Amérique -päivän lähtölistat valmistuivat, Ojanperän tallista kaksi hevosta sunnuntaina