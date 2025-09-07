Onnettomuus viivästyttää Jägersron Derbyraveja

Jägersron Derbysunnuntai sai ikävän alun, kun kolmen ajetun lähdön jälkeen ravit jouduttiin keskeyttämään.Adrian Kolgjinin valmentama Derbystoet-hevonen Love This Bar oli menossa radalle lämmitykseen, kun se pääsi hoitajiltaan irti. Love This Bar juoksi valtoimenaan useita kierroksia rataa ympäri ja eteni myös yleisöalueelle, jossa oli poniratsastusta. Siinä tilanteessa useita henkilöä loukkaantui, joukossa oli myös lapsia.Paikalle saapui useita ambulansseja. ”Alustavien tietojen mukaan yhden henkilön jalka on murtunut. Kolme henkilöä on shokissa, ja he odottelevat tilanteen rauhoittumista ambulanssissa”, kertoi sairaanhoitaja Christer Mårtensson ATG Liven lähetyksessä.Irtipäässyt Love This Bar on radalta tulleiden viestien mukaan kunnossa, mutta jää tietysti pois Derbystoetista.Viime tietojen mukaan ravit jatkuvat lähdöllä 4 noin kello 16.30 Suomen aikaa. Aikataulusta ollaan myöhässä reilusti yli tunnin. Toto75-kierros käynnistyy lähdöstä 6.