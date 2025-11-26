Oppgårdsdrängen Solvallan kylmäverilähdön paras, suomalaiskasvattajille voitto

Kylmäveristen Vernerin lähtö juostiin ennen 86-kohteita. Mats E Djuse ajoi Oppgårdsdrängenin johtopaikalle. Jan-Olov Perssonin valmentama Tekno Odinin poika veti tasaisen reipasta ja voitti 80 000 kruunua ajalla 22,4a/2140. 5-vuotias Frivoll Gorm lähti aikaisin takaa eteenpäin ja kiersi johtavan taakse. Jörgen Westholmin kaksinkertainen Derbyvoittaja tsemppasi hienosti ja oli mainio kakkonen ennen kolmanneksi kirinyttä Grislefaksen G.L:ää."Oppgårdsdrängen tuntui koko matkan hyvältä ja vahvalta, vaikka se oli hieman pirteä keulassa. Voitto tuli varmasti", Mats E Djuse sanoi voittajahaastattelussa.AMG Stable Oy:n kasvattama Lady Adore teki hienon juoksun Toto86-pelin päätöskohteessa, joka oli Solvallaserien220-karsinta. Se nousi johtavan takaa toisen radan veturiksi. Claes Sjöströmin ajama ja Kristian Lindbergin valmentama ja omistama 4-vuotias Canepa Hanoverin tytär paineli ykköseksi ennätysajalla 12,4a/1640. Esa Pehkonen ja Kim Vörlin ovat AMG Stablen takana."Lady Adore oli oikein mukava tuttavuus. Alussa mentiin kovaa. Huomasin, kun pahin vastustaja (Lonely Nights) laukkasi, ja ajoin sen jälkeen johtavan rinnalle. En tiennyt, haluaako Jorma (Fashionated/Kontio) ajaa keulassa, mutta Lady Adore jaksoi hyvin ja teki hienon juoksun", Sjöström kiitteli. Onkel Investin Cameron Hills kuului suosikkeihin 86-pelin vitoskohteessa Åbyssä, mutta se laukkasi takasuoralla noustuaan kirikaistalle. Robert Berghin Love To Know paineli keulasta ykköseksi ajalla 13,8/2140.Toto86 sujui pitkään paljon pelattujen tahdissa. Yllätys saatiin Solvallassa ajetussa oppilasohjastajien Guldklockan-lähdössä. Victor Renneby käänsi Fahrenheitin kiriin toisesta ulkoa, ja Mattias Djusen valmentama Maharajahin poika kiri voittoon.Montéfinaalilähtöjä ajettiin Solvallassa kaksi. Iina Aho ohjasti Harriet Zetin ensimmäisessä ykköseksi. Mikko Ahon valmentama Twister Bin tytär juoksi ajan 15,6a/2140. Elina Pakkasen ohjastama Ågren laukkasi.Malin Anderssonin ratsastama He's From Heaven kiri terävästi toisen montéfinaalin ykköseksi, Claes Sjöström on valmentaja. Johtanut Django Silver oli Saga Laursenin ohjastamana kakkonen. Elina Pakkasen Lake's Edina nousi vahvasti kolmanneksi. Iina Ahon Gasparito oli seitsemäs. Jonathan Carre voitti montésarjan kokonaiskilpailun.Åbyssä ajettiin oppilasohjastajien Rising Star Cupin finaalilähdöt. Tyler Mifsud ajoi ensimmäisessä lähdössä Gold Man Fin johtopaikalta voittoon. Julian Cordeaun ohjastama Patton hallitsi toista finaalilähtöä, ja voitto tuli varmasti. Cordeau voitti kokonaiskilpailun, ja kunniapalkintona oli matka joko Prix d'Amériqueen tai Grand Critérium de Vitesseen Nizzaan."Nizza on se, jonka valitsen. Olemme suunnitelleet kavereiden kanssa, että vietämme Prix d'Amérique-viikonlopun Ruotsissa. On aina mukavaa, kun saa ajaa hienoja hevosia kuten tänään. Patton tuntui vahvalta ja nopealta", Cordeau sanoi voittajahaastattelussa.