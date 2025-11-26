Suomalaiskasvattajille voitto
Claes Sjöström ajoi Lady Adoren voittoon.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Oppgårdsdrängen Solvallan kylmäverilähdön paras, suomalaiskasvattajille voitto

Solvallan yleisölle tarjoiltiin harvinainen kylmäveristen kisa ravien neloslähdössä. AMG Stable Oy:n kasvattama Lady Adore nappasi voiton illan päätöslähdössä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Oppgårdsdrängen
Solvalla
Åby
Lady Adore

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi