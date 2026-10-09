Solvallan huutokauppa
Oraviston Tallit osti Thoreau Bokon.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Oraviston Tallit osti Lara Bokon veljen Thoreau Bokon Ruotsin Kriterium-huutokaupasta – "Varsa näytti kaikin puolin hienolta"

Suomalaisostajat tekivät kaupat yhteensä 6 varsasta.
Julkaistu
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Sweden International Yearling Sale
Thoreau Boko
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