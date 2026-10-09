Oraviston Tallit osti Lara Bokon veljen Thoreau Bokon Ruotsin Kriterium-huutokaupasta – "Varsa näytti kaikin puolin hienolta"

Syksyn viimeinen live-huutokauppa pidettiin Solvallassa torstaina ennen Kriterium-viikonloppua. Järjestäjä oli radan vt. toimitusjohtaja Emmelie Arnengin firma Sweden International Yearling Sale. Varsoja oli ilmoitettu 168, joista 11 oli kylmäverisiä, poisjääntejä oli 14. Hintahaitarin huippu oli ori 38 Spoonful (Gimpanzee - Absurd, Muscle Hill) 750 000 kruunun vasarahinnalla. Sen kuittasi valmentaja Oscar Kylin-Blom OKB Stablelleen. Hän korosti, että Gimpanzeen parhaat jälkeläiset ovat Muscle Hill-tammoista.Ori 108 Troje Boko (Francesco Zet - Oksana Boko, Muscle Hill) myytiin 700 000 kruunulla. Sen emät menevät kantatammaan Ah So (Speedy Count), jonka poikia olivat Ranskassa vaikuttanut Workaholic (Speedy Crown) ja Suomeen tuotu At Risk (Hickory Pride). Troje Bokon hankki hollantilainen Stable Why Not.Kuten oli odotettavissa, vuoden päätöshuutokaupassa oli ostajan markkinat. Edullisimmat varsat menivät 30 000 kruunulla (alle 3000 eurolla), ja niissä oli valinnanvaraa. Yli kolmannes eli tarjolla olleista 154 varsasta 48 palasivat kotitalleihinsa.Suomalaismyyjien varsoista eniten, 190 000 kr, maksettiin Hagalund Trottersin orista 131 BWT New Jersey (Justice - Norma Jean Boko, Tactical Landing). Sen emälinja menee Suomen Eliittitamma Ritzy Deviliin (Tarport Devlin). Ostaja oli Karin Walter-Mommertin Stall KWM. Tamma 2 BWT Nyx (Propulsion) jäi kasvattajalle. Samoin kävi Vesa Rantasen tammavarsalle 35 Royal Landing (Tactical Landing – Ratu Royale, Credit Winner).Hannu ja Ulla Järven Idao Tillardin pojista 7 Lake's Jason meni norjalaisvalmentaja Kristian Malminille 70 000 kruunulla ja 136 Lake's James 110 000 kruunulla ruotsalaisomistajalle. Heidi Hiltusen kylmäverinen Frank F. (Tangen Bork) nousi 110 000 kruunuun.Oraviston Tallit Oy seurasi Solvallan huutokauppaa tarkasti netissä Tampereelta. Syynä oli orivarsa 147 Thoreau Boko (Hohneck – Peccadille Face, Muscle Hill), jonka hinta nousi 320 000 kruunuun."Emme olleet paikalla Solvallassa, mutta tietysti olimme tutustuneet tarkoin Thoreau Bokoon. Poika tuli tähän meille, ja netin kautta huudettiin. Hinta nousi siihen, mihin olimme ajatelleet", Tauno Hyriäinen kuvali Hevosurheilulle."Viimeinen hintanapin painallus oli se, missä kohtaa poika katsoi äitiä ja minua. Ja meille se jäi. Tietysti suurin asia ostoon oli, että se on Lara Bokon veli. Mutta varsa näytti kaikin puolin hienolta, se on hienorakenteinen, ja siitä tulee varmaan ihan hyvänkokoinen.""Vielä ei ole varmuutta, mihin talliin se tulee. Jonnekin Tampereen seudulle sen otamme, jotta voin itse käydä myös ajamassa sitä kerran pari viikossa. Kun se Ruotsissa syntynyt, niin varmaan sitten myöhemmin se menee sinne, mutta Timokin (Nurmos) ottaa varsoja vasta, kun ne ovat 2-vuotiaita."Hyriäinen kertoi, että oman kasvatustoiminnan kanssa on ollut hiljaista viime vuosina, ja siksi on mukava saada uusi ajohevonen."Lara Boko voi hyvin. Se on John Bootsmanilla Ruotsissa, mutta ei tullut kantavaksi, kun hän yritti siementää sitä Walnerin kalliilla spermalla. Uskon, että Bootsmanilla on ajatus viedä Lara jenkkeihin, varsottaa se siellä, ja myydä varsa sitten huutokaupassa. Nyt se ei onnistunut."Stall Karhulahti osti 180 000 kruunulla orin 161 Speak The Truth (Tactical Landing). Smokewalley Oy huusi tamman 78 Tropic Breeze (Maharajah) 80 000 kruunulla. Varsakujan Kavio ja Kinner hankki mustan kaunottaren 70 Verity (Attraversiamo) 70 000 kruunun hintaan.Kari Alapekkala osti tamman 8 Go Maggie Go (Googoo Gaagaa) 60 000 kruunulla, ja firma TL-diilit Varsinais-Suomesta sai tamman 150 Mussian (Very Kronos) 30 000 kruunulla.Tästä Solvalla Criterium Salen 2026 tuloksiin.