Oslo GP:n lähtöradat arvottiin, suosikeille hyvät lähtöpaikat

Daniel Wäjerstenin Borups Victory ja Daniel Redénin Epic Kronos saivat kutsut sunnuntaina. Tuurit olivat suosikeille mukana, kun lähtöradat arvottiin maanantaina. Borups Victory sai kakkosradan ja Epic Kronos nelosen.Borups Victory on voittanut Seinäjoki Racen kolme kertaa ja Kymi Grand Prixin kahdesti. Se kilpaili viimeksi Elitloppetissa, mutta jäi karsinnassa viidenneksi.Epic Kronos menestyi viime talvena Vincennesissä loistavasti, Prix d'Amériquessa se oli kolmas. Muscle Hillin poika palasi radoille Rommen stayerlähdössä toukokuun lopulla ja otti kakkossijan kovalla tuloksella 12,2/3200.David Perssonin Baron Tilly sai kolmosradan. Ready Cashin poika on aloittanut tämän kauden ryminällä. Se palasi pitkältä tauolta Färjestadiin toukokuun alkupuolelle ja voitti ylivoimaisesti komealla tuloksella 09,6a/1640. Elitloppet-viikonloppuna ruuna kilpaili Harper Hanoverissa ja nousi 500 000 kruunun arvoisella kakkossijalla ajalla 12,4/3160. Timo Nurmoksen Gaining Experience porhalsi voittoon.Wäjerstenin tallista nähdään Oslossa myös Kuiper, joka Seinäjoki Racen nelossijan jälkeen kävi voittamassa Copenhagen Cupin. Kentucky River on Redénin toinen hevonen. Se sijoittui Paralympiatravetissa kolmanneksi.Get A Wish ja Powwow ovat isäntämaan hyväkuntoiset edustajat. Eldorado Jet tulee Alessandro Gocciadorolta. Se oli Copenhagen Cupissa kakkonen. Björn Goopin valmennukseen siirtynyt ranskalainen Harley Gema on ykkösradalta valmis hyvään suoritukseen.Kylmäveristen Alm Svartens Äreslöpin voittaja palkitaan 200 000 kruunulla, lähtö ajetaan mailin matkalla. Mukana on kovia nimiä: Tangen Bork, B.W.Sture. Oppgårdsdrängen ja Brenne Borken, joka sai lähtöradan kahdeksan.Oslo Grand Prix2100m – 1. palk. miljoona kruunua1 Harley Gema/Björn Goop2 Borups Victory/Daniel Wäjersten3 Baron Tilly/Carl Johan Jepson (David Persson)4 Epic Kronos/Örjan Kihlström (Daniel Redén)5 Kentucky River/Rikard N Skoglund (Daniel Redén)6 Get A Wish/Robert Bergh7 Powwow/Lars Anvar Kolle (Jan Kristian Waaler)8 Y Not Diamant/Robin Bakker (Paul Hagoort)9 Eldorado Jet/Magnus A Djuse (Alessandro Gocciadoro)10 Kuiper/Mats E Djuse (Daniel Wäjersten)