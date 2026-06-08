Borups Victory Oslo Grand Prix
Borups Victory Seinäjoki Racen voittoseremonioissa.Kuva: Kirsi Kantokoski
Ulkomaat

Oslo GP:n lähtöradat arvottiin, suosikeille hyvät lähtöpaikat

Oslo Grand Prix juostaan sunnuntaina. Se on UET Elite Circuit -sarjan yhdeksäs osakilpailu. Voittaja palkitaan miljoonalla kruunulla.
Julkaistu
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Oslo Grand Prix
Borups Victory
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