Susanne H Osterling naisohjastajien Ruotsin mestari
Susanne H Osterling on Ruotsin mestari.Kuva: Stall Osterling
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Osterling ajoi mestariksi, suomalaisille omistajille ja kasvattajille voittoja

Susanne H Osterling ajoi kolmannen kerran Ruotsin mestariksi sunnuntaina Eskilstunassa. Com Isidor oli Osterlingille voiton tuonut hevonen.
Julkaistu
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