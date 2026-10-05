Osterling ajoi mestariksi, suomalaisille omistajille ja kasvattajille voittoja

Naisohjastajien Ruotsin mestaruus oli Eskilstunan GS75-pelin kuudes kohde sunnuntaina. Susanne H Osterlingin ajama Com Isidor ampaisi johtopaikalle. Valjakko ravasi lopulta johtohevosen Farlow Selva takana. Hans Anderssonin valmentama Villiamin poika Com Isidor nousi loppusuoran alussa kiriin ja paineli 150 000 kruunun voittoon ajalla 13,1a/2140. Hanna Forslinin ajama Any Given Sunday tarjosi hyvän vastuksen, tuloksena hopeatila. Sandra Eriksson ja Gratisfaction nousivat pronssille.Mestaruus oli Osterlingille kolmas. Solänget on voittajan kotirata. Viisi vuotta sitten Osterling ajoi Caligulan voittoon, ja ensimmäinen mestaruus tuli 12 vuotta sitten Saxo Holmsmindellä, joka myöhemmin myytiin Suomeen."Kyllä voitto tuntuu uskomattoman hyvältä, 12 vuotta sitten voitin ensimmäisen SM-titttelin. Tänään minulla ei ollut varsinaista taktiikkaa, mutta tiesin, etteivät muutamat hevoset lähde alussa kova. Se tiesi sitä, että pääsimme heti kärkipäähän, ja Rebeccan (Farlow Selva/Dahlen) selkä sopi hyvin. Com Isidor hoiti loppusuoralla homman hyvin, kun tilaa tuli", Osterling sanoi voittajahaastattelussa.Tj Markkonsult AB:n Miranda Unica oli GS75-kierroksen ensimmäinen voittaja. Jorma Kontion ajama ja Team Melkko&Sorosen valmentama Earl Simonin 3-vuotias tytär jäi takarivistä viidenneksi toisen radan jonoon. Miranda Unica kiri vahvasti ja nousi ykköseksi ajalla 13,5a/2140. Janina Soronen hoitaa."Miranca Unica on ollut hyvässä kunnossa, mutta lähtöradat ovat olleet huonoja, niin myös tänään. Nyt saimme tulla selissä pitkään, ja hevonen kiri oikein hyvin", Kontio sanoi voittajahaastattelussa.Thomas Dahlborgin valmentama ja Roy Atle Ruud Nilsenin ajama Amorcino oli selkeä suosikki Kuskserie 2026 -kilpailusarjan yhdeksännessä osalähdössä, GS75-3. Amorcino paineli helposti johtopaikalle, eikä voittajasta ollut sen jälkeen epäselvää. Powerin 4-vuotias poika paineli ykköseksi ajalla 12,3a/1640. Päivi Laakkonen-Mäkihongon Onkel Invest on Amorcinon kasvattaja ja omistaja. Hannah Matikainen hoitaa.Jenni Sorjosen kasvattama ja omistama Gilbert jatkoi voitolla oppilasohjastajien lähdössä Eskilstunassa ennen G75-kohteita. Lovisa Wahlströmin ajama Up And Quickin Suomessa syntynyt poika jäi takarivistä porukan hännille. Gilbert lähti etenemään viimeisellä takasuoralla, mutta meno oli tyssätä loppukaarteeseen, kun ruuna kopsautti jalallaan edellä menneen kärryihin. Gilbert pysyi ravilla ja kiri niukkaan voittoon ajalla 15,6a/2140.Solängetissä ajettiin maanantain lounasravit. Tamara Skunabbin tallin Bank Angel näytti osaamistaan. Se viiletti johtopaikalta voittoon Ove A Lindqvistin ajamana ajalla 13,6/2140.Maanantai-iltana jatkettiin SuperDays-teemalla, Gävle ja Färjestad olivat T86-kierroksen järjestäjäradat. Färjestadissa ajettiin ryhmäajo avoimen luokan hevosille ennen T86-kohteita. St Michelin viimevuotinen sankari Double Deceiver palasi tauolta. Se paineli keulasta Carl Johan Jepsonin ajamana varmaan voittoon ajalla 11,8a/2140. Valmentaja Daniel Redénin ajama tallikaveri Bengan kiri kakkoseksi.Redénin ja Jepsonin tahdissa jatkettiin myös seuraavassa lähdössä. Classic Equine Oy:n kasvattama 3-vuotias The Olympian (Calgary Mages-Your Love Story) eteni uransa avausvoittoon ajalla 15,4a/2140.