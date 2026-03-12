Tuukka Varis
Tuukka Varis ajoi Overhead Panelin ykköseksi ja Conrads Jessican kakkoseksi Bodenissa.Kuva: Terhi Piispa-Helisten
Ulkomaat

Overhead Panel ja Tuukka Varis Bodenin voittajat, Raitalalle kaksi ykköstä

Mari Leinosen Overhead Panel palasi hienossa kunnossa tauolta ja voitti Bodenissa Tuukka Variksen ajamana.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Boden
Santtu Raitala
Janita Luttunen
Tuukka Varis
Mari Leinonen
Nordic Beauti
Overhean Panel

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi