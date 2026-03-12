Overhead Panel ja Tuukka Varis Bodenin voittajat, Raitalalle kaksi ykköstä

Overhead Panelilla oli voltin vitosrata. Se lähti hyvin, mutta keulaan meni Santtu Raitalan ajama Nightwish River. Tuukka Varis ajoi Mari Leinosen valmentaman Uncle Lassen pojan johtavan taakse. Varis käänsi maalisuoran alussa kiriin kolmannelle radalle. Overhead Panel ampaisi terävästi eteenpäin, ja voitto tuli ajalla 17,2/2140. Sandra Erikssonin valmentama Nightwish River piti kakkoseksi. Ari Aatsingin Urban Africa kiri kovaa kolmanneksi Ville Pohjolan ajamana. Hemmi Salmisen Roman Tile kesti hyvin neljänneksi johtavan rinnalta."Overhead Panel oli hyväntuntuinen, ja uskoin voittoon, jos vain saamme tilaa Santun takaa. Hevonen tuli kovaa loppuun, ja pidin esityksestä, jonka se teki suoraan tauolta. Ruunalla on hyvä kapasiteetti, ja se tulee juoksemaan paljon rahaa tänä vuonna", Varis sanoi voittajahaastattelussa.Santtu Raitalan ajama Raven voitti ensimmäisen T64-kohteen. Beast paineli kärjessä reipasta vauhtia. Raitala sai Ravenin hyvin liikkeelle seiskaradalta, ja valjakko matkasi toisen radan jonossa toisena. Sandra Erikssonin valmentama Raven kiri lopulta varmasti ykköseksi ajalla 13,9a/1640. Petri Salmelan valmentama Speed Matters tarjosi johtavan rinnalta hyvän vastuksen ja oli Ulf Ohlssonin ajamana kakkonen."Kiva voittaa, kun Sandra lomailee, toivottavasti hän katselee lähtöjä joko suorana tai nauhalta. Raven on nopea startista, mutta huomasin, ettemme pääse sisäpuolella olevista ohi ensimmäisellä 200 metrillä. Saimme sitten hyvän juoksun, ja Raven kiri hyvin voittoon", Raitala sanoi.Janita Luttusen valmentama Nordic Beauti oli Raitalan toinen T64-voittaja. Raitala ajoi Readly Expressin tyttären keulaan räväkällä spurtilla toisella puolikkaalla. Toni Juusolan omistama Nordic Beauti paineli ylivoimaisessa johdossa maaliin saakka ja voitti ajalla 14,9a/2140. Iida Lanton Epic Combo kiri kakkoseksi Ville Pohjolan ajamana ja Veli-Erkki Paavolan Mook kolmanneksi Mika Forssin ohjastamana."Nordic Beauti teki oikein hienon esityksen. En edes tiedä, kuinka paljon voimia jäi käyttämättä. Alkumatkalla vauhti oli niin hiljaista, että päätin lähteä kiertämään aikaisin", Raitala kertoi.Avoimessa lähdössä Raitala ajoi King Of Djazzilla. Ville Pohjolan ajama No Limit Royalty oli lähtökiihdytyksen nopein. Ove A Lindqvist sai Cool Trixin myös rivakasti liikkeelle, eikä päästänyt King Of Djazzia ohitseen. Cool Trix painui keulaan avauspuolikkaan täyttyessä. Se piti ykköseksi. King Of Djazz tsemppasi kakkoseksi. Ari Aatsingin valmentama No Limit Royalty jäi vaille kiritilaa ja oli kolmas..Overhead Panelin 5-vuotiskausi alkaa Bodenissa – "Hieman extempore-ilmoittaminen"