Suosikin pahin vastustaja: omat kengät

Asetelmat eivät ole muuttuneet, täsmentyneet kylläkin. Ranskalaisten mielestä vuonna voittaja on tänä vuonna ranskalainen, myös, jos PMU:n sivuilta katsoo.

Kun lähtöön on enää vajaa tunti, kertoimien perusteella Idao de Tillard on edelleen ykkössuosikki 3,2 kertoimellaan. Sen pahin vastustaja ovat sen omat kengät. Ja kuten valmentaja Thierry Duvaldestin sanomastakin päästyään sanoo, ne olisi riisuttu, jos niin olisi voitu tehdä.

Nuorella Idaolla ei ole koskaan ajettu likimainkaan niin kovaa lähtöä kuin tänään on tulossa, mutta taustajoukot ovat luottavaisia. Hevosella on harvinaislaatuisen tehokas kirivaihde. Sen kyky vaihtaa rytmiä on epätavallinen, vaikka hevonen muuten onkin pikemminkin laiska.

Kakkossuosikin Horsy Dreamin kerroin on neljän paikkeilla (3,7). Horsy Dreamin huippukuskilta Eric Raffinilta puuttuu, 14 yrityksestä huolimatta, Prix d'Amérique-voitto, joten motivaatio on erityisen kohdillaan.

Flamme du Goutierin kerroin on kahdeksan. Moni uskoo myös siihen.

Hooker Berryn kerroin on vielä alle kymmenen (9.3), joten sitä lasketa täydeksi yllättäjäksi.

Seuraava ryhmä (kertoimet 17-22) ovat Italiano Vero, Hip Hop Haufor, Hohneck, Delia du Pommereux ja Vivid Wise As.

Prix d'Amériqueta on odotettu. Väkeä Vincennesissä on niin, että liikkumaan ei tahdo päästä.