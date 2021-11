”Pariisissa on nappisarja”

Majestic Man starttasi lauantaina Solvallassa hopeadivisioonan finaalissa. Tulinen loppukiri siivitti 6-vuotiaan Taisto-ruunan neljänneksi Admiral Asin voittamassa lähdössä.

”Olen juuri viestittelemässä Björn Goopin kanssa. Taistolle olisi aivan nappisarja ensi viikon keskiviikkona (8. joulukuuta) Vincennesissä. 6-7-vuotiaiden lähtö on rajattu enintään 180 000 euroa tienanneille, ja meidän hevosen voittosumma on 175 000 euroa”, Jonna Irri kertoi.

”Reissuun pitäisi lähteä viikonloppuna. Itse lähden mukaan. Mutta jos hevonen menee hyvin ja jää sinne pidemmäksi aikaa, niin sitten tarvitaan apuja. Meillä on tilanne erilainen kuin kaksi vuotta sitten, kun edellisen kerran oltiin Ranskassa. Nyt on isompi valmennustalli Ruotsissa hoidettavana. Goopilla aiemmin työskennellyt Ilona Koskinen on lupautunut auttamaan Ranskassa, jos hevonen jää sinne.”

Tallille on tulossa myös uusi vahvistus. Henriikka Kokko huusi Travernan huutokaupasta lauantaina Thrust Controlin 11,0a ja voittosumma 1 382 537 kruunua. ”Sille järjestellään kyytejä Etelä-Ruotsista tänne. Tosi mielenkiintoinen hevonen, jonka kanssa aletaan työskennellä innostuneesti.”