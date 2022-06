Pebble Beach voitti miljoonan dollarin 39. North America Cupin

Noel Daleyn valmentamalla peitsariori Pebble Beachilla on suomalainen hoitaja Sonja Booth ja sen omistajatalliin kuuluu Matts Sjöblom Pietarsaaresta. North America Cup juostiin lauantai-iltana Woodbine Mohawk Parkin radalla Torontosta länteen.

Todd McCarthy ajoi Pebble Beachin (Downbytheseaside) takasuoralla johtoon ohi kakkossuosikki Beach Glassin (Somebeachsomewhere). Loppusuoralla ero kasvoi lähes kolmeen hevosenmittaan. Pebble Beachin voittoaika oli 08,4.

Yannick Gingrasin ajama Beach Glass sai ajan 08,7 ja kolmanneksi kirinyt Frozen Hanover (Somebeachsomewhere) meni 08,9 kärryillään Louis-Philippe Roy.

Frozen Hanoverin valmentaja on suomalaisen Liisa Vatasen puoliso Luc Blais, jonka tallilla Pebble Beach majoittui Kanadan kilpailumatkallaan.

Ilta oli iloinen Blaisille ja Determination tallin omistaja Serge Godinille. Hambo-voittaja Forbidden Trade (Kadabra) voitti avoimen ravilähdön kahdella hevosenmitalla ja ajalla 10,0. Toinen peräkkäinen vuoden 5 startissa. Oney Hallin kunto on alamäessä, se jäi hännille ja hävisi 10 mittaa.

Pebble Beach on kilpaillut 15 kertaa ja voittanut niistä 10. Kakkosia on 3 ja kolmossijoja 2. Ykköspalkinto oli 500 000 Kanadan dollaria ja oriin voittosumma kohosi yli 900 000 dollariin.

Mohawk Parkissa kilpailtiin monta suurkilpailua. Ravureiden Goodtimes-finaalin vei Tony Alagnan Fast As The Wind (Cantab Hall) ajalla 09,9. Dexter Dunn ajoi. Tammojen Armbro Flightin voitti Atlanta (Chapter Seven) samalla ajalla. Ron Burke valmentaa ja Yannick Gingras ohjasti.

Standardbred Canadan juttuun tästä.