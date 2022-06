Pebble Beach voitti Woodbinessa, Meadowlandsissa Bella Bellini kiri Atlantan ohi

Woodbine Mohawk Parkissa juostiin lauantaina kaksi Somebeachsomewhere-lähtöä, joissa voittajat saivat 40 000 CAD. Niistä ensimmäisen vei Noel Daleyn valmentama suursuosikki Pebble Beach (Downbytheseaside) Todd McCarthyn ajamana.

Pebble Beach singahti johtoon jo ennen ensimmäistä kaarretta ja jätti muut vajaan kolmen mitan päähän lopussa. Voittoaika oli 09,0. Sarjan toisen lähdön vei 08,7-ajalla kolmossuosikki Magical Arthur (Artspeak) ohjissaan Trevor Henry.

Pebble Beach sai voittajahaastattelussa runsaat kiitokset sekä ohjastajaltaan että valmentaja Daleylta. McCarthy korosti, että ori on rauhoittunut 2-vuotiskaudesta, mikä tekee siitä entistä vahvemman kilpailijan. Hän totesi, ettei keulajuoksu ole sille mieluisin, mutta nyt se näytti, että tulee hienosti sieltäkin.

Noel Daley iloitsi hyvän peitsarin hankinnasta. Hän kertoi ostaneensa toissa syksynä 14 varsaa, joista Pebble Beach oli ainoa peitsari. Hän sanoi, että se on aivan “kamalan nopea” ja uskoi, että se terveenä menestyy ikäluokan parhaiden joukossa.

Pebble Beach on startannut 13 kertaa, voittoja on 8, kakkosia 3 ja kolmosia 2. Sen voittosumma on yli 400 000 USD.

Woodbinen startti oli Pebble Beachin toinen tänä vuonna. Se aloitti Meadowlandsin kakkosella ja nopeimmalla ajallaan 07,2. Seuraavaksi on vuorossa miljoonan Kanadan dollarin Pepsi North America Cup, joka ajetaan Woodbinessa kahden viikon päästä.

Daley kertoi, että ori jää suomalaisen hoitajan Sonja Boothin kanssa kahdeksi viikoksi Luc Blaisin tallille Campbellvilleen lähelle Woodbinen rataa. Pebble Beachin omistajakimppaan kuuluu suomalainen Matts Sjöblom.

Lauantai-iltana Meadowlandsissa 4-vuotias Bella Bellini (Bar Hopping) kiri pään mitan ohi Amerikan tammojen valtiattaresta, 7-vuotiaasta Hambo-voittaja Atlantasta (Chapter Seven). Molemmat saivat kovan ajan 09,2. Reilun mitan perässä kolmanneksi tuli 7-vuotias ori Eurobond (Love You) ajalla 09,4.

David Miller ajaa Nifty Normanin valmentamaa Bella Belliniä, ja Ron Burken tallin Atlantan ohjissa oli Yannick Gingras. Avoimen lähdön ykkönen oli 15 750 USD.

