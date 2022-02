Peitsari Test Of Faith on USA:n vuoden hevonen 2021, tammat saivat eniten ääniä

Amerikan kärryurheilutoimittajien yhdistys USHWA (U.S. Harness Writers Association) juhlisti vuoden 2021 parhaita Dan Patch Awards-banketissa sunnuntai-iltana Floridassa.

USHWA:n jäsenistä Horse Of The Year-äänestykseen osallistui 146. He antoivat ääniä 13 eri hevoselle, lisäksi kaksi äänesti tyhjää.

Kolmevuotias peitsaritamma Test Of Faith sai 85 ääntä, seuraavat olivat 19 äänellä 2-vuotias peitsaritamma Niki Hill ja 3-vuotias ravuri Bella Bellini, jota kannatti 10 toimittajaa. Vuoden ravuri, 3-vuotias Jujubee oli neljäs 9 äänellä.

Test Of Faith (Art Major – Cannae Cammie, Cams Card Shark) 07,5 voitti 16 kilpailustaan 14 ja oli 2 kertaa kakkonen. Sen vuosiansiot nousivat yli miljoonaan dollariin. Test Of Faithia valmentaa Brett Pelling ja ajoi David Miller. Sen omistavat Melvin Segal, Kentuckiana Racing Stable ja Eddie Gran.

Vuoden ravuri, ori Jujubee (Creatine – La Cantera, Cantab Hall) otti myös 14 voittoa 18 startista. Kakkosia tuli 3, ainoa rahaton kisa oli laukkastartti huhtikuussa. Palkintoja se keräsi yli 900 000 USD, vaikka ei ollut ilmoitettu Hambletonianiin. Jujubee oli ensimmäinen 3-vuotias ravuriori, joka voitti kahdesti alle 1:50-tuloksella (08,4).

Jujubeen omistaa sen kasvattaja Jon Erdner. Greg Wright jr. valmentaa, ja kilpailuissa sitä ajoivat Tony Hall ja Andrew McCarthy.

“Se ei tuottanut pettymystä kertaakaan koko vuonna, emmekä ole pettyneitä tähänkään. Se on valtavan hyvä hevonen. Kisa vuoden ravurin tittelistä oli kova. Minun mielestäni oriin aikaansaannokset radoilla - ja tapa, jolla se ne teki - osoittavat, että titteli on todella ansaittu”, Wright totesi.

“Odotamme innolla sen 4-vuotiskautta ja menestyksen jatkumista. Se on mahtavan kyvykäs. Ori nauttii päästyään taas valmennukseen ja kaipaa jo ravaamaan kilpa-areenoille.”

Kenneth Liljamaan ja Petri Salmelan osaomistama Hambo-voittaja Captain Corey sai 19 ääntä vuoden parhaan 3-vuotiaan oriin valinnassa. Jujubee voitti 129 äänellä. Vuoden ravuriksi Captain Coreyta kannatti 7 toimittajaa ja vuoden hevoseksi 1.

Standardbredcanadan Horse Of The Year-uutiseen tästä.