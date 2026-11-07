Peitsariori Beau Jangles on maailman kallein kärryhevonen, myytiin 3,7 miljoonalla dollarilla Harrisburgin Mixed Salessa

Huutokauppasalin odottava ja jännittynyt tunnelma välittyi myöhään perjantai-iltana live-lähetykseen asti, kun Vuoden 2025 Hevonen USA:ssa ja Kanadassa asteli myyntikehään. Paikalla olleiden mukaan kaikki istumapaikat oli varattu jo etukäteen, ja väkeä pakkautui tiiviisti pitkin hallin käytäviä.Nyt 3-vuotias Beau Jangles katseli terävästi ympärilleen ja steppaili kapeassa tilassa enemmän hermostuneen kuin itsevarman oloisesti. Hinta kohosi heti ensihuudolla 500 000 dollariin ja siitä miljoonaan, vauhti alkoi hidastua vasta 3 miljoonan dollarin jälkeen.Kun tarjoukset loppuivat meklari pyysi yleisöä olemaan taputtamatta, kunnes ori on poistunut. Silti aplodeja tuli hetkisen, Beau Jangles pyörähti vauhdikkaan kierroksen ahtaassa kehässä ja otti pari loikkaa lähtiessään. Sen jälkeen alkoi taputusten myrsky.Korkeimman 3,7 miljoonan tarjouksen tehnyt ostoagentti John Curtin ei ollut paikan päällä Harrisburgissa, vaan puhelimessa kotonaan Uuden-Seelannin Aucklandissa. Hän kertoi amerikkalaismedialle, että Beau Jangles jatkaa kilpailemista vielä Matron Stakesissa ja Progress Pacessa. Se aloittaa siitosuran ensi vuonna."Olen saanut ainakin sata soittoa, mutta en vielä osaa tarkkaan sanoa, minne se sijoitetaan. Tulevalla kaudella ori astuu joko USA:ssa tai Kanadassa, mutta siirtyy sitten Australiaan, tai ainakin tulee sinne siitoskauden ajaksi seuraavina vuosina. Ihmisten pitää nähdä se, saadakseen siitä oikean kuvan. En ole ikinä tavannut hienompaa hevosta", Curtin kertoi.Kanadalainen eläinlääkäri ja huippuvalmentaja Ian Moore on Beau Janglesin (Cattlewash - Mrs Major Hill, Art Major) menestyksen takana. Se voitti kaikki 12 kaksivuotiskilpailuaan kotiseuduillaan Kanadassa. Voittosumma kohosi 1 688 750 Kanadan dollariin, ja ori sai sensaatiomaisesti Vuoden Hevosen arvonimen.Tänä vuonna Beau Jangles starttasi 15 kertaa sijoituksin 6-1-3 ja ansaitsi 575 847 CAD (411 285 USD). Ura tuotti yhteensä 2 264 597 Kanadan dollarin palkinnot.Moore totesi olevansa pahoillaan hevosen puolesta. Hänen mielestään huippuhevosen myynti olisi pitänyt pystyä järjestämään muulla tavalla kuin julkisen mylläkän säestyksellä. Moore arvioi, että Beau Jangles on ehdottomasti parhaita, ellei paras, hänen valmentamansa 2-vuotias.Edellinen kallein huutokauppahevonen oli Åke Svanstedtin valmentama ravuri Amazing Catch (Walner – Met's Life, Kadabra), jonka hinta nousi 1,85 miljoonaan dollariin Harrisburgissa 2024. Nyt 5-vuotias ori matkasi Kanadaan Prince Edward Islandille 50 000 dollarilla. Sillä on tältä vuodelta reilun 73 000 dollarin ansiot ja 20 startista sijoitukset 5-4-5.Ruotsalainen hevosvälittäjä Robert "Googoo Gaagaa" Lindström oli edustajana, kun hänen maanmiehistään koostuva kimppa hankki 875 000 dollarilla vuoden nopeimman 3-vuotiaan ravitamman Victorianas Secret (Tactical Landing) 08,4. Se on ansainnut 526 892 USD.Lindström kertoi Travrondenille, että ensi vuoden tamma kilpailee Graduate-lähdöissä Amerikassa. Se siirtyy Vernon Beachylta Åke Svanstedtille. Jos kaikki sujuu hyvin, voivat Euroopan kilpailut olla ajankohtaisia vuonna 2028.Hambo-finalisti ori Ai (Chapter Seven) siirtyy Ruotsiin Daniel Redénille jo ensi kaudeksi. Johan Arneng osti sen Stall Zetiä Amerikassa edustavan firman Brixton Medical Inc. nimiin 130 000 eurolla.Mixed Salen kahtena päivänä myytiin 495 eri-ikäistä hevosta yhteensä reilulla 27,5 miljoonalla. Keskihinnaksi muodostui 55 681 USD ja mediaaniksi 27 000 USD. Ravuriorivarsojen mediaani 17 000 USD oli matalin.Harrisburgin huutokauppaviikon koko myynti oli 67,6 miljoonaa dollaria, ja kaupat tehtiin kaikenkaikkiaan 1381 myyntikohteesta. Oriosuuksia myytiin 19 yhteensä 921 000 dollarin hinnalla. Kalleimmat olivat 170 000 dollarin osuudet Captain Coreysta ja Walnerista.Tästä linkistä Mixed Salen tuloksiin