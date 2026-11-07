Beau Jangles kärryhveonen
Beau Jangles, maailman kallein kärryhevonen.Kuva: Huutokauppasivusto
Ulkomaat

Peitsariori Beau Jangles on maailman kallein kärryhevonen, myytiin 3,7 miljoonalla dollarilla Harrisburgin Mixed Salessa

Edellinen kallein hevonen Amazing Catch myytiin tällä kertaa 50 000 dollarin hintaan.
Julkaistu
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Harrisburg Mixed Sale
Beau Jangles