Perjantai oli jälleen Bingo Night Woodbine Mohawk Parkissa

Tyler Jones suuntasi ulkoreunalta kohti sisäradan keulapaikkaa, jonka Bingo Night tavoitti takasuoran alussa. Avausneljännes kiidettiin 07-kyytiä. Jones päästi sitten johtoon suosikki Flowing Tributen (Green Manalishi) ja nosti Bingo Nightin kiriin maalisuoran alussa.Bingo Night pyrähti vajaat kaksi mittaa muiden edelle ja ravasi ennätystään sivuten ajan 10,7. Flowing Tribute väsähti joukon hännille. Takajoukoista kakkoseksi kiri Cupid Hall (Muscle Mass) ajalla 11,0.Tylerin isä Dustin Jones valmentaa ja on tamman kasvattaja-omistaja yhdessä kanadalaisen ja suomalaisen ystävänsä kanssa, kuten hän mainitsi voittajahaastattelussa. Finaalivoitto oli Tyler Jonesin ensimmäinen, ja hän kiitteli tammaansa vuolaasti.“Tamma teki aivan uskomattoman avauksen kymppipaikalta ja toi minut jälleen parrasvaloihin. Saimme loistojuoksun, aivan kuten viimeksi, kun voitimme Flowing Tributen. Sellaisen me juuri tarvitsimme”, Tyler Jones summasi.Onnellinen nuori ohjastaja ei ajatellut seurauksia, kun otti ohjat yhteen käteen ja heitti ajovitsan ilmaan maaliin tullessa. Tuomaristo otti asian tutkintaan, mutta ei rangaissut Jonesia voittotuuletuksesta.“Ajattelin osoittaa riemuani oikein kunnolla. Se oli todella huono idea”, Jones kertasi voittajaseremonioissa.Bingo Night on kilpaillut 10 kertaa, voittoja on 5, kakkosia 3 ja kolmosia 2. Tamman voittosumma nousi yli 400 000 Kanadan dollariin. Edellisistä isorahaisista lähdöistä sillä oli kolmossija ja kaksi kakkosta. Perjantain ykkönen oli 150 000 dollaria.Standardbred Canadan uutiseen ja videoon tästä.