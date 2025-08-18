Ravit Boden
Ulf Ohlsson, Jorma Kontio ja Petri Salmela menestyivät Bodenissa ja Eskilstunassa.Kuva: Jarno Unkuri
Ulkomaat

Petri Salmelan valmentamille hevosille viisi voittoa

Petri Salmela oli maanantairavien kuningas. Voittoja tuli Bodenista ja Eskilstunasta.
Julkaistu
Eskilstuna
Jorma kontio
Boden
Ulf Ohlsson
Petri Salmela

