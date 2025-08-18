Petri Salmelan valmentamille hevosille viisi voittoa

Bodenin ilta alkoi kuuden hevosen 2-vuotislähdöllä, viisi tuli Petri Salmelan tallista, eikä totopeliä järjestetty. Ulf Ohlsson ajoi Salmelan tallin Elle Driverin (Captain Corey) alkumatkalla johtopaikalle. Se paineli varmasti ykköseksi ajalla 18,8/1640. Mika Forssin ajama Epicure U.S. (Gimpanzee) kiri hyvin tuntumaan ja toi Salmelalle kaksoisvoiton. Captain Corey voitti Hambon, ja sen omistajaporukkaan kuuluivat bodenilaiset Petri Salmela ja Robert Lindstöm, joka on myös Elle Driverin kasvattaja.”Elle Driver tuntui tosi hyvältä koko matkan. Hieman arvelutti voltin nelosrata, mutta hyvin tamma lähti matkaan”, Ohlsson totesi.Salmelan ja Ohlssonin tahdissa mentiin. Livin High Sisu toi tallin toisen voiton. Ohlsson ajoi Hard Livinin 4-vuotiaan pojan johtopaikalle. Livin High Sisu irtosi helposti ykköseksi ajalla 14,0a/1640.Salmela-Ohlsson-kaksikko jatkoi voitolla 3-vuotislähjdössä. Kari Alapekkalan Highlight Flash (Six Paxk) pinkaisi keulaan. Ohlssonin ajama Peek A Boo Poof (Googoo Gaagaa) ravasi rinnalla. Jouni Hillbomin kasvattama Peek A Boo Poof pinnisti väkevästi ykköseksi ajalla 16,0a/2140 ja jatkaa ilman tappioita kahden startin jälkeen. Highlight Flash antoi hyvän vastuksen ja oli kakkonen ennen Salmelan Backwoods Fergusonia (Makethemark).”Peek A Boo Poof teki vahvan juoksun. Juokseminen johtavan rinnalla on vaativaa”, Ohlsson kehui.Salmelan ja Ohlssonin neljäs voitto tuli pistelähdöstä. Laivakankaan Hyvänmielen Kimpan omistama ja Mervi Puikon kasvattama My Goodwill kiri sisäratareissun jälkeen ykköseksi.Kill Posin toi Salmelle voiton Eskilstunassa 64-pelin päätöskohteessa. Jorma Kontio täräytti Riikka Avotien kasvattaman ja Salmelan omistaman Brillantissimen 5-vuotiaan tyttären keulaan. Vauhti oli reipasta, mutta Ira Lahden hoitama Kill Posin kesti hienosti ja voitti ajalla 14,0a/2140.”Kill Posin on luokaltaan hyvä hevonen. Se tykkää juosta keulassa, silloin se saa määrätä itse matkavauhdin”. Kontio sanoi.Hanna Rexhammarin omistama ja valmentama 2-vuotias Bo Katan oli illan ensimmäinen voittaja. Claes Sjöström ajoi Centurion A.M:n tyttären johtopaikalta ylivoimaiseen voittoon ajalla 19,6/1640.