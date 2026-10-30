Pohjoismainen T85-kierros lauantaina Bjerkessä, kaksi hevosta Redéniltä päälähdössä

Daniel Redénin Blank, Paul Hagoortin Blizzard Diamant ja Frode Hamren Variegated saivat mainiot lähtöradat 2, 3 ja 4 Axel Jensen -lähtöön, joka on T85-seiska. Blank ja aiemmin Redénin valmennuksessa ollut Variegated ovat kolunneet huippulähtöjä, Variegated oli Sprintermästarenissa kakkonen. Blizzard Diamant on Saksaa juossut paljon voittoja. Redénin toinen hevonen Wise Guy kuuluu myös ikäluokan kovimpiin. Se joutuu ponnistelemaan voittotaistoon radalta kahdeksan. Wise Guy oli Ruotsin Derbyn loppusuoralla voittotaistossa, mutta laukka pilasi menestyksen."Blank laukkasi viimeksi viimeiseen kaarteeseen mentäessä, mikä hämmästytti, mutta hevonen ei ollut parhaimmillaan sinä päivänä. Eläinlääkäri tutki hevosen sen jälkeen, ja se on tuntunut taas hyvältä treeneissä. Lähtörata on mitä parhain, ja iso plussa olisi, jos pääsimme sisäradalle ja mieluiten johtoon", Redén kertoi Stall Zetin sivuilla."Wise Guylla meni kaikki pieleen Derbyssä, kun lähtö keskeytettiin ja uusittiin. Se vei aivan liian paljon voimia. Se teki kuitenkin oikein hyvän juoksun ja oli taistelussa, mutta laukkasi maalisuoralla. Valitettavasti yritys voittaa lähtö kariutui siihen. Wise Guy tutkittiin sen jälkeen, ja se on saanut voimavalmennusta. Tähtäin on Ranskassa joulukuun startissa, ja epäilen, ettei kunto ole ihan samanlainen kuin Derbyssä."Tammojen Axel Jensen -lähdön voittaja palkitaan 150 000 kruunulla. Hagoortin Peggy Lady sijoittui Stochampionatetissa kolmanneksi, voitti Tammaderbyn karsinnan mutta laukkasi finaalissa. Sillä on mainio kolmosrata. Stosprinternin kakkonen Mimosa To Martini on ykkösradalla. Tanskasta saapuva Lipa Wee on kova vastustaja. Se voitti viime vuonna Tammakriteriumin. Tänä vuonna ykköset ovat tulleet Jydsk Hoppe Grand Prixistä ja viimeksi Odensen Grand Circle 4-års Hoppechampionatetista. Catchagaga Volo on kova norjalaistamma.Big Noon-pokalen on kultadivisioona. Se on hienotasoinen, jota Norjan parhaat hevoset Daim Brodda ja Charron tähdittävät. Powwow jää pois. Alessandro Gocciadoron Clarissa sai eturivin uloimman lähtöradan ja Daniel Wäjerstenin Lando Mearas takarivin. Ykkösradan Baron Tilly saattaa nousta vahvimmaksi ruotsalaiseksi. Xanthis Harvey tulee Redénin valmennuksesta, se starttaa nelosradalta."Xanthis Harvey jäi viimeksi väsyvän hevosen taakse, voimia jäi, eikä vedettäviä silmälappuja tarvinnut vetää. Xanthis Harvey on nopea lähtijä, mutta sisäpuolella on myös muutama nopea, katsotaan, miten juoksu luonnistuu", Redén totesi.T85-kierros käynnistyy pronssidivisioonalla. Ruotsista saapuu 10 hevosta. Lisa Skogin valmentama ja Carl Johan Jepsonin ajama Great Old Dance on suosikki kolmosradalta. Mika Forssin vakioajokki Ulaya ei starttaa. Forssitse ajaa Lahdessa. Suomalaiskasvattajien 3-vuotias Chasse Artist (Very Kronos) kilpailee Klass III:ssa, T85-kolmosessa.Lauantain avauslähdössä suomalaiskasvattajien Yagger Kemp on kakkosradalla, Vidar Hop ajaa, Kristian Lindberg on valmentaja. Onkel Investin Amorcino kilpailee myös ennen T85-kohteita mailin ryhmässä, Thomas Dahlborg on valmentaja.