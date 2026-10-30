Örjan Kihlström raviohjastaja
Örjan Kihlström on Blankin kuski.Kuva: Maisa Hyttinen
Ulkomaat

Pohjoismainen T85-kierros lauantaina Bjerkessä, kaksi hevosta Redéniltä päälähdössä

Nelivuotiaiden Axel Jensens Minneslöp on lauantain päälähtö, voittaja saa 300 000 kruunua. Bjerken rata Oslossa isännöi kierrosta.
Julkaistu
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Bjerke
Daniel Redén
Wise Guy
Toto85
Blank