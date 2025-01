Prix d'Amérique: Idao de Tillard juokseekin ilman kenkiä - ensimmäistä kertaa ikinä

Nyt on mieli muuttunut.

Ori saapui hetki sitten VIncennesiin ja sen hoitaja Susanne Ohme vahvisti, että on sittenkin päätetty ajaa täysin ilman kenkiä.

"Jännä nähdä miten hevonen reagoi", hän tuumaili.

Kerta on ensimmäinen. Siis todella ensimmäinen, sillä edes kotona ei ole kokeiltu mitä tapahtuu kun kengät riisutaan. Tähän asti syynä on ollut laukan vaara.

Hevonen on aikuistunut, ja on aika kokeilla uutta. Painoa kuitenkin jätetään etupäähän vuohisen ympärille kiinnitettävillä 200 gramman kumipainoilla, braceleteilla, "rannekoruilla".

Oriin kuski Clement Duvaldestin vaikuttaa luottavaiselta, eikä häntä jännitä erityisemmin tehdä debyyttiä kengättömyydessä Prix d'Amerique -päivänä.

"Jännitä? Ei koskaan", hän vastasi.

Lähtö on siinä mielessä tasainen, että täysin ylivoimaista ykkössuosikkia ei ole.

Luotto Romain Derieux'n ajaman ja valmentaman Go On Boyhin on noussut ja Idaoon ja San Moteuriin hieman laskenut, pelinjärjestäjästä riippuen.

Derieux luettelee pahimmat vastustajat: Idao, San Moteur, Josh Power ja Keep Going.