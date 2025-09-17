Prix d’Amériquen voittaja mukana UET Elite Circuitin päätöskisassa, Puron kasvatti lähdön ainoa ruotsalainen

Idao de Tillard on Monsin kilpailun tähti. Thierry Duvaldestinin valmentama ori voitti tammikuussa Prix d’Amériquen. Se palasi radoille syyskuun 7. päivä ja juoksi Alencon ruohoradalla. Passiivisen ajon jälkeen Idao de Tillard nousi kuudenneksi. Idao de Tillard on UET Elite Circuit -sarjassa sijalla 22. Kärkipään sijoitus toisi paikan Solvallan finaaliin.Petri Puron kasvattama ja Mattias Djusen valmentama Staro Mack Crowe on Monsin kisan ainoa ruotsalainen. Magnus A Djuse jättää Färjestadin lauantain 75-kierroksen väliin ja ajaa Staro Mack Crowea, joka on sijalla 12 UET Elite Circuitissa.Grand Prix de Wallonie on UET Elite Circuitin viimeinen osakilpailu. 12 eniten pisteitä kerännyttä selviää finaaliin, joka juostaan Solvallassa 11. lokakuuta. Finaalin voittaja saa 2,8 miljoonaa kruunua.Linkki UET Elite CircuitLinkki Mons, lauantain ohjelmasivutGrand Prix de Wallonie2840m - autolähtö1.palk. 72 000 euroa1 Josh Power – Sébastien Ernault2 Inexess Bleu – Alexandre Abrivard (Laurent Cl. Abrivard)3 Banderas Bi – Théo Duvaldestin (Thierry Duvaldestin)4 Cicero Noa – Christophe Martens (Jan Vanhoucke)5 Elvis Du Vallon – Piet Van Pollaert (Charles Cuiller)6 Idao De Tillard – Clément Duvaldestin (Thierry Duvaldestin)7 Inmarosa – Léo Abrivard (Laurent Cl. Abrivard)8 Iguski Sautonne – Matthieu Abrivard9 Happy Danica – Alexis Garandeau10 Instrumentaliste – Michael Nimczyk (Sébastien Guarato)11 Staro Mack Crowe – Magnus A Djuse (Mattias Djuse)12 Justin Bold – Pierre-Yves Verva (Jean Rémi Delliaux)13 Cyriel D’atom – Hanna Huygens (Aimé de Graeve)14 Hulyssé Digeo – Jean-Wiliam Hallais .UET Elite Circuit -sarjassa enää yksi karsintakilpailu, Go On Boy edelleen kärjessä