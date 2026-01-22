Prix d'Amérique -päivän lähtölistat valmistuivat, Ojanperän tallista kaksi hevosta sunnuntaina

Idao de Tillard on Prix d'Amériquen voittaja vuosilta 2024 ja 2025. Se sairastui ennen joulua, eikä ole jahtaamassa kolmatta voittoa. Veljekset Go On Boy ja Josh Power ovat ranskalaisjoukkueen suosikit. Romain Derieuxin Go On Boy voitti Elitloppetin viime vuonna ja hakee nyt Amerique-voittoa. Se sijoittui vuosi sitten Ameriquessa kolmanneksi. Sébastien Ernaultin Josh Power voitti ensimmäisen Ameriquen karsintalähdön Prix de Bretagnen marraskuussa.Ruotsalaishevosia on mukana neljä. Daniel Redénin tallista tulevat Prix Tenor de Baunen sankari Epic Kronos ja Francesco Zet. Fredrik Wallinin Immortal Doc ja Daniel Wäjerstenin Bullet The Bluesky edustavat myös Ruotsia. Timo Nurmoksen Readly Express on viimeisin ruotsalaisvoittaja vuodelta 2018.Daniel Redén ajoi kovemmat viimeistelyhiitit tiistaina kotiradallaan."Tarkoitus oli ajaa myös suoralla. Täällä piti olla -3 astetta aamulla, mutta mittari oli nollassa, ja rata oli märkä. Onneksi pyöreä rata oli kuin pumpulia ja pystyimme ajamaan hiitit suunnitellusti", Redén kertoi tiistaina iltapäivällä Zetpoddenissa."Epic Kronoksella ajoin ensin 2400 metrin hiitin. Se sai mennä tasaista vauhtia, tuntui hyvältä ja olin oikein tyytyväinen hevoseen. Ajamme Pariisissa varmaan tutulla balanssilla, emme kevennä liikaa, jotta alamäessä ei tule laukkaa. Ilman takakenkiä mennään.""Francesco Zetillä ajoin saman 2400 metrin matkan. Se sai mennä pari kertaa kovemman pätkän, ensin ylämäessä ja sitten lopussa. Olen oikein tyytyväinen myös sen suoritukseen.""Hiittien jälkeen Epic ja Francesco kävivät suihkussa, sitten ne kuivateltiin, söivät lounaan ja alkoivat valmistautua matkaan kohti Ranskaa. Hevosbussi lähti iltapäivällä."Epic Kronos ja Francesco Zet saapuivat Grosboisin valmennuskeskukseen keskiviikkona illalla. Redénin mukaan perjantaina ajetaan Grosboisissa vielä intervalleja.Lightning Stride ja Combat Fighter tulevat Antti Ojanperän tallista. Santtu Raitala ajaa kummallakin hevosella. Combat Fighter starttaa Prix Jene Rene Gougeon -lähdössä, joka ajetaan 2100 metrin matkalla ja autolähetyksellä, voittaja saa 40 500 euroa. Combat Fighter sai Raitalan harmiksi takarivin uloimman lähtöradan.Heli ja Petri Tarrimaan omistama ja Pauli Pitkäsen kasvattama Lightning Stride juoksee 6-8-vuotiaiden tammojen Prix Helen Johansson -lähdössä. Matka on 2100 metriä autolähetyksellä ja ykkönen 40 500 euroa. Lightning Stride sai radan 7."Ajan ensimmäistä kertaa Prix d'Amérique -viikonloppuna. Fiilis on mahtava päästä sinne. Combat Fighter teki oikein hyvän kirin viimeksi, ja kuntonsa se on näyttänyt jo aiemmin. Toivotaan, että saamme eturivin lähtöpaikan. Lightning Stride parantaa varmasti, kun sai startin alle pitkän tauon jälkeen. Se on näyttänyt hyvän luokkansa ja on mielenkiintoista nähdä, miten se menee Vincennesissä", Santtu Raitala kertoi keskiviikkoiltana Vermossa.Teemu Keskitalo ajaa amatööriohjastajien kansainvälisessä lähdössä lauantaina. Hevoset on arvottu. Keskitalo ajaa 9-vuotiaalla Heidi du Biset -tammalla lähtöradalta 7. Grégore Houelin valmentama Heidi du Biset sijoittui viime startissaan Argentanissa kakkoseksi.Lauantain lähtölistat LeTrotin sivuiltaSunnuntain lähtölistat LeTrotin sivuilta.Kohti Prix d'Amériqueta: Pöytä on katettu veljeksille Go On Boy ja Josh Power.Kohti Prix d'Amériqueta: Ruotsalaiset Redénin johdolla