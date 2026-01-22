Ravit Ranska
Idao de Tillard on kaksinkertainen Prix d'Amériquen voittaja.Kuva: Bruno Vandevelde - Le Trot
Ulkomaat

Prix d'Amérique -päivän lähtölistat valmistuivat, Ojanperän tallista kaksi hevosta sunnuntaina

Prix d'Amériquen voittaja saa 450 000 euroa. Neljä ruotsalaishevosta haastaa kovat ranskalaiset.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vincennes
Antti Ojanperä
Santtu Raitala
Daniel Reden
Teemu Keskitalo
Go On Boy
Lightning Stride
Combat Fighter
Josh Power
Prix d'Amérique

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi