Prix d'Amériquen viimeinen karsintalähtö sunnuntaina, 13 hevosta mukana

Prix de Belgique ajetaan Vincennesissä 2850 metrin matkalla, paras saa 54 000 euroa. Vain 13 hevosta tavoittelee voiton lisäksi paikkoja Prix d'Amériqueen.Ruotsissa syntyneitä on kisassa kolme, Dominik Locqueneuxin valmentama Halo Am, Jörgen Westholmin Working Class Hero ja Fredrik Wallinin Immortal Doc, jota ohjastaa Björn Goop.Izoard Vedaquais ja J'Aime le Foot ovat Amerique-paikan varmistaneet jo aiemmista karsintalähdöistä. Hooker Berry ja Koctel du Dain pääsevät Amériqueen mukaan myös voittosummiensa puolesta.Prix d'Amérique ajetaan sunnuntaina 25. tammikuuta, lähdön kokonaispalkintopotti on miljoona euroa.Karsintalähdöistä Prix d’Amériqueen selviytyneet hevoset:Prix de BretagneJosh PowerBorups VictoryJushua TreeJ’Aime le FootPrix du BourbonnaisInmarosaKeep GoingIzoard VedaquaisHarmony du RabutinPrix Tenor de BauneEpic KronosCritérium ContinentalLiza Josselyn (ei osallistu)Prix de BourgogneJushua TreeGo On BoyInmarosaHokkaido Jiel