Ravit Elitloppet
Elitloppet-voittaja Go On Boy.Kuva: Anu Leppänen
Ulkomaat

Prix de Bourgognen sunnuntain lähtölista valmistui, suomalaisväriä tapaninpäivänä Vincennesissä

Prix d'Amériquen seuraava karsintakilpailu Prix de Bourgogne juostaan tulevana sunnuntaina. Lähtöradat arvottiin jouluaattona keskiviikkona.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vincennes
Prix de Bourgogne
Go On Boy
edima
Borups Victory
Condor Bar
Prix d'Amérique

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi