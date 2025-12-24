Prix de Bourgognen sunnuntain lähtölista valmistui, suomalaisväriä tapaninpäivänä Vincennesissä

Prix de Bourgogne ajetaan 2100 metrin matkalla ja autolähetyksellä, voittaja saa 54 000 euroa. Keväällä Elitloppetin voittanut Go On Boy palasi pitkän tauon jälkeen kilparadoilla 10. joulukuuta Belgiassa Monsin radalla. Romain Derieux haki hevoselleen helpon aloituskilpailun, ja Go On Boy voitti ajalla 14,3a/2300.Sen startin jälkeen Derieux sanoi seuraavan kilpailun olevan Prix de Bourgogne, josta yritetään hankkia paikka Prix d'Amériqueen. Go On Boy on kilpaillut kaksi kertaa Suomessa. Se on Kymi Grand Prixin kakkonen vuosilta 2023 ja 2024.Go On Boy sai mainion kakkosradan Bourgogneen. Daniel Wäjerstenin Borups Victory starttaa ykkösradalta. Se on jo hankkinut paikan Ameriqueen, ja Kymi Grand Prixin ja Seinäjoki Racen tuplavoittajalle ajettaneen vain valmísteleva startti, kuten Wäjerstenin ilmoittama punainen täpläkin kertoo. Daniel Redénin Crown ja Mattias Djusen Tanskassa syntynyt Icebreaker ovat muut ruotsalaisvalmentajien hevoset.Kisan neljä parasta saavat paikat Amériqueen, jonka viimeinen karsintakilpailu Prix de Belgique juostaan 11. tammikuuta.Suomalaisväriä nähdään Vincennesissä tapaninpäivänä perjantaina. Talli Gondolilla Baariin omistama Condor Bar aloittaa Emma Souloyn valmennuksesta Prix de Montauban -lähdössä, joka ajetaan 2100 metrin matkalla ja 25 200 euron ykkösellä. Katja Melkon ja Janne Sorosen omistama Edima on siirtynyt Erik Bondon valmennukseen ja aloittaa Ranskassa Eric Raffinin ajamana.Prix de Bourgognen lähtölista LeTrotin sivuiltaVincennesin tapaninpäivän lähtölistat, Prix de Montauban on lähtö 3Karsintalähdöistä Prix d’Amériqueen selviytyneet hevoset:Prix de BretagneJosh PowerBorups VictoryJushua TreeJ’Aime le FootPrix du BourbonnaisInmarosaKeep GoingIzoard VedaquaisHarmony du RabutinPrix Tenor de BauneEpic KronosCritérium ContinentalLiza Josselyn