Prix de Bretagnen lähtölista valmis, Face Time Bourbon tähdittää

Face Time Bourbon tähtää kolmanteen peräkkäiseen Prix d’Amériquen voittoon. Prix de Bretagnen ykkönen siltä vielä puuttuu. Eric Raffin nähdään Sébastien Guaraton valmennettavan kärryillä. Face Time Bourbon on kilpaillut edellisen kerran lokakuun alussa, jolloin tuli voitto Napolin Lotteriassa.

Zacon Gio on varmasti yhtä seurattu hevonen mitä Face Time Bourbon. Se aloittaa Jean-Michel Baziren valmennuksesta. Italialaisori voitti Holger Ehlertin treenissä ravureiden MM-kisan Yonkersissa 2019 sekä Lotterian viime vuonna, jolloin taakse jäi Face Time Bourbon.

Harper Hanoverin sankaritar Wild Love on myös mukana, samoin Prix du Cornulier -montélähdön kaksinkertainen voittaja Bilibili, joka ei ole kilpaillut 11 kuukauteen.

Stall Nikkanen Oy:n ja MP Silva Oy:n Short In Cash on palannut Ranskaan ja kilpailee 7-8-vuotiaiden Eurooppa-lähdössä Prix d’Aigues Mortes. Matkana on 2100m ja voittaja saa 22 050 euroa.

Prix de Bretagne

2700m – 1. palk. 49 500 euroa

1 Ganay de Banville/Jean-Michel Bazire

2 Amon You Sm/Matthieu Abrivard

3 Wild Love/Alexis Prat (Anders Lindqvist)

4 Rebella Matters/Christophe Martens (Jean-Michel Bazire)

5 Frisbee d’Am/Björn Goop (Richard Westerink)

6 Fakir du Lorault/Francois Lecanu (Mickaël Charuel)

7 Violetto Jet/Franck Nivard (Fabrice Souloy)

8 Detroit Castelets/Franck Ouvrie (Jean-Luc Dersoir)

9 Diable de Vauvert/Gabriele Gelormini (Bertrand le Bellier)

10 Feliciano/David Thomain (Philippe Allaire)

11 Chica de Joudes/Alain Laurent

12 Etonnant/Anthony Barrier (Richard Westerink)

13 Feeling Cash/Francois Lagadeuc (Philippe Allaire)

14 Carat Williams/Yoann Lebourgeois (Sébastien Guarato)

15 Zacon Gio/Alexandre Abrivard (Jean-Michel Bazire)

16 Bilibili/Laurent-Claude Abrivard

17 Face Time Bourbon/Eric Raffin (Sébastien Guarato)

Prix d’Amériquen esikilpailut

21.11. Prix de Bretagne

12.12. Prix du Bourbonnais

26.12. Criterium Continental, 4-vuotiaat

26.12. Prix Tenor de Baune, 5-vuotiaat

2.1. Prix de Bourgogne

16.1. Prix de Belgique

30.1. Prix d’Amérique

Continentalista ja Tenor de Baunesta voittajat pääsevät Ameriqueen, muista lähdöistä kolme parasta.