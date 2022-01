Bahia Quesnot voitti viime vuonna Prix de Cornulierin. Kuva: Gerard Forni

Ulkomaan ravit

Prix de Cornulier juostaan sunnuntaina

Prix de Cornulier on montén pääkilpailu Pariisin Talvimeetingissä. Sunnuntaina ajettavan kisan lähtölista on valmistunut. Voittajalle on luvassa 315 000 euron palkinto. Sunnuntairavit käynnistyvät kello 14.35 Suomen aikaa.