Prix d'Amériquen kärkikolmikko vastaan Elitloppet-voittaja, Prix de France sunnuntaina

Prix de France on Amerique-sarjan sprintterikisa. Se ajetaan 2100 metrin matkalla autolähetyksellä, voittaja saa 180 000 euroa. Go On Boy voitti kilpailun vuosi sitten ajalla 10,1a/2100. Idao de Tillard juoksi kilpailuennätyksen 09,4a/2100 vuonna 2023. Timo Nurmoksen Readly Express oli voittaja 2019. Romain Derieuxin Elitloppetin sankari Go On Boy havittelee jälleen voittoa sunnuntaina.Prix d'Amériquen kärkihevoset Hokkaido Jiel, Josh Power ja Epic Kronos ovat mukana. Josh Powerin kuski vaihtuu, kun Sébastien Ernault sai 13 päivän kilpailukiellon ajotavasta Prix d'Amériquessa. David Thomain ohjastaa sunnuntaina. Daniel Redénin Epic Kronos saa myös uuden ohjastajan, kun Paul Philippe Ploquin on loukkaantumisen vuoksi sivussa. Alexandre Abrivard ajaa Muscle Hillin poikaa."Epic Kronos meni viimeistelyhiitin torstaina aamupäivällä. Ajoin tavanomiaset kuusi intervallivetoa, en kovin kovaa, kun takana on Prix d'Amérique. Olen oikein tyytyväinen, miten hevonen meni. valmennuskeskuksen rata oli sateen jäljiltä hyvä", Redén kertoi Stall Zetin videoviestissä. Hänen tallistaan tulee myös Francesco Zet, joka sai ykkösradan.Mattias Djusen Icebreaker on kilpailun kolmas ruotsalaisvalmentajan hevonen. Prix de Cornulierin voittaja Iguski Sautonne ei startannut Ameriquessa, mutta nähdään Prix de Francessa.Prix de France 2100m – 1. palk. 180 000 euroa1 Francesco Zet/Benjamin Rochard (Daniel Redén)2 Inmarosa/Léo Abrivard (Laurent-Claude Abrivard)3 Iguski Sautonne/Matthieu Abrivard4 Epic Kronos/Alexandre Abrivard (Daniel Redén)5 Go On Boy/Romain Derieux6 Hokkaido Jiel/Franck Nivard (Jean-Luc Dersoir)7 Keep Going/Mathieu Mottier8 Executiv Ek/Alessandro Gocciadoro9 Josh Power/David Thomain (Sébastien Ernault)10 Iroise de la Noe/Thomas Levesque11 Idole d’Ourville/Robin Lamy (Emmanuel Varin)12 Rikita J.P./Corentin Delbecq (Jocelyn Robert)13 Icebreaker/Gabriele Gelormini (Mattias Djuse)UET Elite Circuit