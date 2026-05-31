Pro Elitkampenin paras, miljoonan kruunun ykkönen Suomeen

B.W.Sture oli, lähtökiihdytyksen nopein. Avauspuolikas mentiin 16,9-vauhtia. Björn Goop tuli Pron kanssa rinnalle ja painoi päälle. Pro painui keulaan kierros jäljellä. Ensimmäinen tuhat paineltiin 19,5-kyytiä. Pro oli lopussa väkevä ja porhalsi miljoonan kruunun voittoon ajalla 19,3a/1640. Majblomster kiri kakkoseksi. B.W.Sture seurasi kolmanneksi. Stallonen kirissä ei ollut tuttua menoa, se tuli viidentenä maaliin."Tämä on tosi suuri voitto meille, voitimme Elitkampenin kolme vuotta sitten Evartilla. Pro on tuntunut hyvältä, ja sanoin Björnille, että kaikki on kunnossa, sinun täytyy vain voittaa lähtö. Eilen piti täällä ajaa vielä viimeistelyjä, kun Pro oli niin paineissaan. Avauspuolikas tuntui rajulta, mutta täällä on lämmin ja Pro oli valmistelu hyvin", Antti Ojanperä sanoi."On aina upeaa voittaa tällainen lähtö. Pro painoi alussa ohjille, eikä muuta ollut tehtävissä kuin ajaa eteenpäin. Kun pääsin keulaan, hevonen rauhoittui, ja loppu sujui hienosti", Björn Goop sanoi."Stallone ei ollut tänään parhaimmillaan. Se ei ravannut kummassakaan pruuvilähdössä hyvin ja laukkasi vielä toiseen", Santtu Raitala sanoi.