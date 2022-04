Propulsionin tytär suomalaisostajalle - "On hienoa saada tuonsukuinen treeniin"

Descent Kronos on kilpaillut Svante Båthin valmennuksesta kaksi kertaa. 2-vuotiaana syyskuussa se otti kakkostilan uran avausstartissa ajalla 18,5/1640m. Toinen startti oli 3-vuotiaana huhtikuussa. Siinä tamma laukkasi häirittynä. Descent Kronoksen emä on Viking Kronoksen tytär Regina Effe, jonka ensimmäinen varsa on Bee Kronos 12,1a.

”Huusin tamman tamperelaiselle Reijo Himangalle. Hän on ollut asiakkaana äidilläni hevosenomistajana ja etsinyt nyt uutta, nuorta starttihevosta. Descent Kronoksesta kiinnostuttiin heti, kun se tuli huutokaupassa myyntiin. Se on hienosukuinen tamma. Se tulee kovasta paikasta Båthilta ja on saanut perustreeniä reilusti. Tamma on nuori ja varmasti kehittyy. Meidän etuna varmaan on se, että systeemit ovat pienemmät. On hienoa saada tuonsukuinen hevonen treeniin”, Irri kertoi.

Dimitri Ahlgren huusi 4-vuotiaan Strong Boy Onen 14 000 kruunulla. Se on kilpaillut 6 kertaa, voittosumma on 14 000 kruunua ja ennätys 17,8a.

