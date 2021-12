Pure Atlas ja Mika Forss Jägersron valtiaat - ”Lensi voittoon”

Bellissimo Face (i. Raja Mirchi) höyrysi keulassa ja meni avauspuolikkaan 10,7. Forss tarkkaili tilannetta toisessa parissa ulkona suosikki Hepburnin (i. Southwind Frank) takana. Loppukaarteessa Pure Atlas lähti kiriin, ja Father Patrickin poika liiteli ykköseksi ajalla 14,0a/1640m. Monastery Boko (i. Chelsea Boko) kiri kakkoseksi.

”Pure Atlaksella on tosi hieno tekniikka, ja se on fantastinen hevonen. Kärryillä ei tunnu siltä kuin se juoksisi, pikemminkin se tuntuu lentävän eteenpäin. Uskoin jo loppukaarteessa voittoon. Viimeiset 200 metriä tultiin tosi kovaa. Tällä hevosella on tulevaisuudessa mahdollisuudet mihin vain”, Forss kehui. "On tosi hieno tunne, kun poikani (Markus Forss) saa hoitaa näin hienoja hevosia Jerryllä."

Forssin toinen hevonen Jägersrossa oli hänen osaomistamansa Peak’n Roll. Se taisteli voitosta, mutta laukka loppusuoran alussa pudotti 3-vuotiaan Bold Eaglen pojan neljänneksi. Digital Stair meni keulasta voittoon.

Solvalla ajoi Jägersron parina. Jörgen Westholmin tallin hyvä vire jatkui. Made Of Stars kiri stayerlähdön ykköseksi ajalla 15,9a/3160m.

Axevallassa ajettiin tiistaina iso 2-vuotiskilpailu tammoille. Johan Untersteinerin Global Diplomacy (i. Ready Cash) porhalsi keulasta ykköseksi. 100 000 kruunua tuli ajalla 15,4a/1640m. Jenna Leskiranta on voittajan hoitaja. Suomalaisomistajien Beat It (i. Broadway Hall) laukkasi heti startissa. Joy Sisu (i. Brillantissime) oli kuudes ja Violin Artist (i. S J’s Caviar) seitsemäs.

Jonna Irrin talliin tuli voitto tiistaina Gävlessä. Jorma Kontio ohjasti Arctico Zackin keulapaikalta ykköseksi ajalla 17,8a/2140m.