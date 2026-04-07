Pure Stella Axevallan ykkönen, voittosumma meni yli miljoonan kruunun

Jorma Kontion ajama Pure Stella kiersi alkumatkan kolmatta rataa ja eteni ensin johtavan rinnalle ja siitä keulaan avauspuolikkaan jälkeen. Kontio sai kärjessä rauhoittaa vauhtia, kierros mentiin 16,0. Readly Expressin tytär hallitsi ja paineli 75 000 kruunun voittoon ajalla 14,7a/2640. Janina Soronen hoitaa. Roger Walmannin valmentama Universe Tile kiri Mika Forssin ajamana takaa kolmanneksi."Pure Stella oli tosi hieno tänään. Nyt meni voittosumma yli miljoonan. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tamma juoksi pitkän matkan. Keulassa oli hyvä ajaa, ja saimme mennä 16-kyytiä. Hevonen oli rauhallinen, eikä mitään ongelmia ollut, voitto tuli varmasti. Suuriin lähtöihin tähdätään, myös heinäkuun Stochampionatetiin", Kontio sanoi voittajahaastattelussa.Pure Stella (Readly Express – Likeit Or Leaveit, Muscle Hill) teki jo 3-vuotiaana hienon kauden ja tienasi 929 875 kruunua, suurin ykkönen 300 000 kruunua tuli Margareta-sarjan lähdöstä. Pure Stella voitti myös Trav-Oaksin karsinnan. Tiistain kilpailu oli tämän kauden kolmas. 75 000 kruunun ykkönen kasvatti tamman voittosumman 1 041 375 kruunuun. Pure Stella tuli Katja Melkon valmennukseen 2-vuotiaana huhtikuussa.Tiistai-ilta päättyi Iina ja Mikko Ahon voittoon. Iina Aho ajoi Mikko Ahon valmentaman Spero A.F:n ykköseksi pistelähdössä. Love Youn 5-vuotias poika ravasi voittotuloksen 17,1/2160.