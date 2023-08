Pystyykö Oh Well haastamaan suosikki Celebrity Bambinon, valmentaja Melander pitää sitä mahdollisena

Meadowlandsin Hambletonian-päivä käynnistyy lauantaina jo klo 12 itärannikon aikaa. Päälähdöt Hambletonian Oaks ja The Hambletonian Stake ajetaan uusimman aikataulun mukaan 15.29 ja 16.36 (klo 22.29 ja 23.36 Suomen aikaa).

Ron Burken tallin Celebrity Bambino (Muscle Hill) ohjissaan Yannick Gingras on ennakkoon 2-kertoiminen selkeä suosikki.

Sen statistiikka on hyvä, 18 kilpailusta on voittoja 7, kakkosia 3 ja yhtä monta kolmosta. Tosin tänä vuonna voittoja on 6 startissa tullut 2. Karsintavoittojuoksu tuotti ennätyksen 08,9. Se on finaalin nopein.

Marcus Melanderin viime syksyn Mohawk Million-voittaja Oh Well (Muscle Hill) lähtee Celebrity Bambinon rinnalta kakkosradalta. Sitä ajaa Tim Tetrick. Kauden ainoa voitto on Stanley Dancer-divisioonasta heinäkuun puolivälissä. Loput 5 kilpailua ovat päättyneet kakkossijoihin.

Melander puolusti Oh Wellia toimittaja Ken Warkentinin haastattelussa sanomalla, että ori on tehnyt hyviä juoksuja ja mennyt alle 09-tuloksia tullessaan toisena maaliin. Sen voittoennätys on 09,2. Voittosumma on noussut jo yli miljoonaan dollariin.

“Sillä on ollut hyvä vuosi, vaikka voitot ovat jääneet yhteen. Se oli mainio Stanley Dancerissa. Jos se tekee samanlaisen suorituksen uudestaan, johon se hyvin pystyy, se on niiden joukossa, jotka voivat voittaa finaalin”, Melander korosti.

Mielenkiintoista lisätietoa antoi Oh Wellin hoitaja Amalie Ödegård TGN:no:n uutiskirjeessä. Hän kertoi, että ori oli ryhtynyt aivan villiksi jouduttuaan yöpymään dopingvalvontatallissa (“detention barn”). Se oli melskannut hyvän aikaa ennen kuin sille löytyi oma osasto, josta ei nähnyt muita hevosia.

Voimia oli kulunut paljon jo ennen karsintaa, kun Oh Well käyttäytyi radallakin poikkeuksellisen levottomasti. Ödegård sanoi, että tällä kertaa se pääsee suoraan siihen karsinaan, jossa se rauhoittui. Hän uskoi, että viime viikonlopun ongelmat eivät toistu.

Åke Svanstedtin tallin Up Your Deo (Walner) voitti Amerikan Triple Crownin ensimmäisen kisan Yonkers Trotin heinäkuun alussa. Hambletonian on seuraava ja Kentucky Futurity kolmas Triple Crownin osa.

Up Your Deolla on 3 voittoa vuoden 5 startissa. Ennakkoon sen voittajakerroin huitelee 15-lukemissa. Svanstedt myönsi karsinnan olleen pettymys, mutta luottaa, että viikon starttiväli saa orin terävöitymään.

“Se on kehittynyt tänä vuonna henkisesti. Viime vuonna se vain juoksenteli, mutta nyt se taistelee ja haluaa voittaa. Se on hyväliikkeinen ja helppo ajaa. Kaikki on ollut hyvin, ja uskon sen parantavan lauantaina”, Kung-Åke summasi.

Melanderilta starttaavat Hambossa ja Oaksissa Oh Well ja tammat Kayleigh S, Secret Volo ja Heaven Hanover) ja Svanstedtilta (Up Your Deo ja tamma Bond.

Molemmissa kilpailevat myös kanadalaisen Matt Baxin hevoset Southwind Coors ja tamma Righteous Resolve. Ron Burkelta tulee kolmikko Celebrity Bambino, Point Of Perfect ja tamma Railee Something.

Vain kolme valmentajaa on onnistunut voittamaan samana vuonna molemmat Hambot. He ovat ruotsalaiset Jan Johnsson 1988 ja Jimmy Takter 2014 ja 2015 sekä Jim Campbell viime vuonna.

Lähtölistat ilmestyivät Veikkauksen Toto-sivustolle perjantaina, TotoTV näyttää kilpailut, joiden ensimmäinen lähtö starttaa klo 19 Suomen aikaa. Ohjelmasivut löytyvät osoitteesta playmeadowlands.com

Toto-kohteisiin tästä