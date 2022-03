Radetzky ja Qvidja’s First Solvallassa, Lannem Stella Bollnäsissa

Radetzkyn tahdissa aloitettiin 65-kierros. Mika Forssilla oli maltillinen taktiikka, se oli viisas valinta. Reijo Liljendahlin Whothehillareyou painoi kärjessä menemään. Iikka Nurmosen Ilos Sansibar veti toista rataa, tallikaveri He Is In ravasi johtohevosen takana.

Matti Nisosen valmentama Radetzky ravasi porukan hännillä. Radetzky sai päätöskierroksella edetä vetävissä selissä ja kiri väkevästi ykköseksi ajalla 14,7a/2640m. Whothehillareyou kesti kakkoseksi. Ilos Sansibar oli kahdeksas ja He Is In 10.

”Radetzkyn paras ase on kova spurtti. Olen kiitollinen, että saimme tänään hyvän selkäreissun. Hevonen on joskus ollut vähän liian latautunut alussa, mutta onneksi tänään se ravasi rauhassa takana. Kierros jäljellä en uskonut voittoon, mutta 300-400 ennen maalia toiveet nousivat”, Forss sanoi.

Janne Korpi ajoi Qvidja’s Firstillä toisen peräkkäisen voiton 65-pelin vitoskohteessa. Valjakko oli ensin toisessa parissa ulkona, mutta joutui toisen radan vetäjäksi, kun edessä oleva laukkasi. Janne Korpi ajoi taitavasti ja päästi suosikki Perpetuaten kierros ennen maalia johtohevosen rinnalle. Maalisuoralla Qvidja’s First pinnisti hienosti ykköseksi ja voitti ajalla 15,2a/2640m.

”Qvidja’s First on mennyt tauon jälkeen hyvin, ja tänään se oli vielä parempi, mitä ensimmäisessä voittostartissa. Hevonen ei ole ehkä lämmityksessä kaikkien lahjakkaimman näköinen, mutta parantaa starttiin ja on oikein mukava hevonen. Se menee parhaiten, kun saa tasaisesti startteja”, Korpi kertoi.

Lannem Stella paineli jo lokakuussa 2-vuotiaana koelähdössä ajan 33,8/2160m, ja odotukset olivat uran avausstartissa suuret. Valmentaja Jan-Olov Persson ajoi Tekno Odinin tyttären johtoon kierros jäljellä. Helppo voitto tuli ajalla 31,8/2140m. Päätöskierros sujui 28,3-vauhdissa. Tallikaveri Re Finans oli hyvä kakkonen takamatkalta. Perssonin talli pysyy jälleen otsikoissa, kun 3-vuotisikäluokan suurlähtöjä ajetaan.

”Lannem Stella vähän katseli ympärilleen, että missä ollaan, kun ei oltu kotiradalla. Varmaan jäi voimia varastoon. Hyvältä tuntuu, kun saimme kaksoisvoiton”, Persson kertoi.

Lannem Stellan emä Lannem Silje oli kilpahevosena yksi parhaista kylmäveritammoista Pohjoismaissa ellei sitten paras. Se juoksi ennätyksen 18,8a ja 6 881 134 Norjan kruunun voittosumman. 54 starttia toi totosijat 46-5-1. Stall Segerhuva/Menhammar Stuteri osti Lannem Stellan norjalaiselta kasvattajalta Ola M Skrugstadilta.

Lannem Silje sai kolmen tammavarsan jälkeen ensimmäisen orivarsan viime vuonna. Myös sen isä on Tekno Odin. Skrugstadin haaveena on edelleen saada käyttää suomenhevosoria Lannem Siljelle.

”Olen esittänyt, että valittaisiin kolme suomenhevosta, joita voitaisiin käyttää viiden vuoden ajan. Sen jälkeen nähtäisiin, miten ne sopisivat norjalaisille tammoille, Skrugstad esitti jälleen ajatuksensa TGN-sivulla.